L’Apple Watch reste numéro un du marché, Samsung rattrape son retard

L'Apple Watch sera-t-elle détrônée un jour ? Ce ne sera pas le cas pour l'instant, comme en témoignent les derniers chiffres du cabinet d'analyses Counterpoint. Sans surprise, la montre connectée phare d'Apple reste numéro un sur le marché des smartwatch. Mais Samsung se rapproche dangereusement.

L'iPhone 13 connaît un bel engouement, preuve en est avec des ruptures de stock annoncées jusqu'en février 2022. En cause une demande exceptionnellement forte et les inévitables perturbations de la chaîne de production liées à la pénurie mondiale de composants électroniques.

Et si Apple brille sur le marché des smartphones, la firme de Cupertino a su également s'imposer sur d'autres secteurs, et notamment le marché des montres connectées. Depuis plusieurs années maintenant, la marque à la pomme occupe la 1ère place grâce à ses Apple Watch, et cette situation restera inchangée en 2021, comme le démontrent les derniers chiffres du cabinet d'analyses Counterpoint.

D'après les données de la société, Apple reste toujours numéro un sur le marché des smartwatch notamment grâce aux excellentes performances de l'Apple Watch Series 6. Ainsi et au troisième trimestre 2021, l'entreprise était toujours leader. Cependant, il faut préciser que sa part de marché a reculé de 10% par rapport à l'année précédente (sur la même période), la faute notamment au lancement décalé au 4e trimestre 2021 de l'Apple Watch Series 7.

Apple demeure au top, mais Samsung se rapproche dangereusement

Si Apple conserve donc sa domination, Samsung réduit dangereusement l'écart avec son principal concurrent. En effet, la firme sud-coréenne a frappé fort avec le lancement des Galaxy Watch 4 et son passage de Tizen à WearOS. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les parts de marché de Samsung sont passées de 4% au 2e trimestre 2021 à 17% au 3e trimestre !

Il s'agit tout simplement du plus haut niveau d'expéditions trimestrielles jamais atteint par Samsung sur le marché des montres connectées. “Samsung a obtenu de meilleurs résultats que prévu au 3e trimestre. Bien que les expéditions de la série Galaxy Watch 4 aient été beaucoup plus élevées que prévu, plus de 60% du total des expéditions ont été vendues en Amérique du Nord et en Europe, où la part des modèles de gamme de prix moyennes à élevées est élevée”, explique l'analyste Sujeong Lim de Counterpoint.

Il ajoute : “Pour augmenter encore sa part de marché, Samsung devrait lancer des modèles abordables d'ici 2 à 3 ans pour cibler le marché asiatique en croissance. Un tiers des montres intelligentes vendues au troisième trimestre 2021 étaient inférieures à 100 $”.

Source : Counterpoint