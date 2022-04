La revente des AirPods est un enfer à cause de l’application Localiser

Grâce à l'application Localiser, les propriétaires d'iPhone sont en mesure de retrouver leur smartphone en cas de vol ou de perte. Dernièrement, Apple a étendu le champ d'action de l'appli en intégrant également les AirPods. Mais visiblement, cela pose de nombreux problèmes pour les revendeurs et les reconditionneurs des écouteurs sans fil de la marque à la pomme.

Malgré la multitude d'offres disponibles sur le marché des écouteurs sans fil, Apple reste le numéro un du secteur avec des AirPods toujours aussi populaires. Depuis le 1er mars 2022, Apple a décidé d'intégrer les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max dans l'application Localiser. Tout comme avec votre iPhone, votre iPad ou votre Mac, vous pourrez maintenant localiser et suivre la position géographique de vos écouteurs sans fil.

Il est également possible de les faire sonner si vos AirPods se trouvent à proximité de l'un de vos appareils Apple et qu'ils sont connectés en Bluetooth. De plus et si vous êtes propriétaire d'un iPhone 12 (ou un modèle plus récent), il est possible de définir des alertes afin de ne pas oublier vos AirPods à l'endroit où vous êtes (un bar, une bibliothèque, un cinéma, etc.).

Seulement, l'intégration des AirPods à l'appli Localiser pose de sérieux problèmes aux revendeurs d'écouteurs d'occasion et reconditionnés. Selon un récent rapport d'Insider, un reconditionneur qui travaille pour le groupe de grande distribution Walmart et pour d'autres détaillants a été contraint de suspendre les ventes de 30 000 AirPods.

Dissocier l'ID Apple des AirPods, voilà le problème

Pourquoi ? Le problème vient justement de l'appli Localiser. Lorsqu'un utilisateur se décide à retourner ou échanger une paire d'AirPods, il arrive que le prochain propriétaire voit un message d'erreur s'afficher sur Localiser du type “AirPods Mismatch” ou Synchronisation manqué si vous préférez.

Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le précédent propriétaire a oublié de dissocier ses AirPods de son identifiant Apple. D'après goTRG, la société susmentionnée qui gère le reconditionnement des AirPods pour Walmart et d'autres revendeurs, ce problème affecte “8 AirPods sur 10 qui passent par les six sites de la société”.

Une autre société spécialisée dans le reconditionnement, R2Cell, a été contrainte de suspendre les ventes d'AirPods reconditionnés pour le même problème. Les entreprises concernées ont tenté de contacter Apple, sans succès. D'après eux, le souci pourrait être résolu facilement si le propriétaire initial des AirPods pensait à dissocier le produit de son identifiant Apple avant de le revendre.

