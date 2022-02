L’Apple Watch sera la star de 2022 avec trois nouveaux modèles

D'après les indiscrétions de Mark Gurman, journaliste pour le site Bloomberg, Apple préparerait le lancement de trois Apple Watch en 2022. Aux côtés de l'Apple Watch Series 8, la firme de Cupertino pourrait donc proposer une refonte de l'Apple Watch SE, mais aussi un tout nouveau modèle dédié aux sports extrêmes.

Alors que l'Apple Watch Series 7 vient tout juste de débarquer dans les boutiques françaises depuis la fin d'année 2021, les regards se tournent déjà vers sa successeur, la supposée Apple Watch Series 8. Certaines informations non-officielles ont déjà été publiées sur la toile à son sujet. Ainsi, nous avons récemment appris que l'Apple Watch Series 8 ne disposerait pas de capteurs dédiées à la mesure de la pression artérielle.

Et justement, cette information vient tout juste d'être confirmée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, réputé notamment pour ses indiscrétions concernant les produits Apple. D'après ses sources, il faudra effectivement faire sans améliorations majeures au niveau des capteurs de santé avec les Apple Watch 2022.

La firme de Cupertino veut laisser trois Apple Watch en 2022

Malgré tout, le journaliste a tout de même une excellente nouvelle. Selon lui, la firme de Cupertino compte bien lancer trois modèles d'Apple Watch cette année. On retrouverait évidemment l'Apple Watch Series 8, mais aussi une refonte de l'Apple Watch SE tandis que la dernière serait visiblement dédiée aux sports extrêmes. Nous n'avons malheureusement pas plus de détails sur ce modèle.

“Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de nouveaux capteurs de santé importants cette année, à part l'inclusion possible de la fonction de la température corporelle, dont on parle souvent. Mais il faut s'attendre à des mises à jour majeures du suivi des activités et des puces plus rapides dans tous les domaines”, explique-t-il dans sa newsletter publié sur le site 9To5Mac.

Autre information de taille, Mark Gurman affirme que l'Apple Watch Series 3 prendra finalement sa retraite en 2022. Il faut dire que son utilisation est devenue particulièrement compliquée. Depuis la publication de la mise à jour iOS 14.6 en mai 2021, les propriétaires sont obligés de restaurer la montre connectée avant d'installer une nouvelle version du logiciel. Il serait logique de voir Apple retirer du marché un produit qui demande des manipulations fastidieuses pour être maintenu à jour.

Source : 9To5Mac