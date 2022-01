Apple Watch Series 8 : pas de capteur de température au programme cette année

L'Apple Watch Series 8 pourrait décevoir les fans de la marque. D'après une fuite réputée, la montre connectée ferait l'impasse sur le capteur de température ainsi que sur le capteur dédié à la pression artérielle.

Fin 2021, Apple a lancé l'Apple Watch Series 7, une nouvelle itération aux nouveautés particulièrement timides. Le géant de Cupertino se contente d'ajouter un écran tactile plus grand et spacieux, une résistance accrue et une vitesse de charge 33% plus rapide que sur l'Apple Watch Series 6.

Dans ces conditions, la future Apple Watch, actuellement évoquée sous le nom de Series 8, doit impérativement proposer des nouveautés de taille. D'après les rumeurs, Apple travaillerait sur un capteur capable de mesurer la pression sanguine, un capteur de la température du corps et un capteur pour le taux de sucre dans le sang. C'est notamment l'avis de Ming-Chi Kuo, analyste financier spécialisé sur les produits d'Apple.

Pas de capteur pour la tension sur les Apple Watch Series 8

D'après les informations obtenues par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, certaines des nouvelles fonctionnalités de santé attendues risquent de passer à la trappe. Dans sa newsletter dominicale, le journaliste a douché les espoirs des fans.

“Ne vous attendez à aucun de tout cela bientôt, cependant. La température corporelle figurait sur la feuille de route de cette année, mais les informations à ce sujet ont ralenti récemment”, tempère Mark Gurman. De fait, le système de mesure de la température pourrait attendre jusqu'à une prochaine itération de la montre connectée. Rien n'indique qu'Apple ambitionne d'ajouter ce capteur à la Series 8.

Même son de cloche pour les capteurs dédiés à la pression artérielle, un des indicateurs clés permettant de prédire l'apparition d'un problème cardio-vasculaire chez l'homme. “La pression artérielle est dans au moins deux à trois ans, alors que je ne serais pas surpris si la surveillance du glucose n'était proposée que plus tard dans la seconde moitié de la décennie”, souligne Gurman.

Notez que plusieurs des nouveautés évoquées devaient déjà faire leur entrée sur l'Apple Watch Series 7, si l'on en croit les dernières rumeurs. Les fans désireux de changer d'Apple Watch cette année devraient modérer leurs attentes. Aux dernières nouvelles, Apple présentera la Series 8 dès la keynote de septembre 2022. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.