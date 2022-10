Apple Watch : la batterie de la montre explose et envoie son propriétaire à l’hôpital

Un utilisateur de l’Apple Watch Series 7 a eu la mauvaise surprise de voir la batterie de sa montre connectée surchauffer pendant qu’il la portait avant d’exploser, ce qui aurait bien pu causer de sérieux dommages.

Dans un nouveau rapport, nos confrères de 9to5Mac rapportent l’histoire incroyable d’un de leurs lecteurs qui a vu la batterie de sa montre exploser. Alors qu’il n’est pas rare de voir les Apple Watch sauver des vies en détectant des crises cardiaques ou en permettant d’appeler les secours, les montres d’Apple peuvent finalement également se montrer dangereuses.

En effet, un propriétaire de l’Apple Watch Series 7 a soudainement senti sa montre surchauffer à son poignet. En la retirant, il s’est aperçu que la face arrière de celle-ci s’était brisée, et WatchOS affichait un avertissement annonçant l’arrêt du système pour cause de température trop élevée. Pourtant, la température ambiante dépassait tout juste les 21 degrés.

La batterie de la montre part en fumée

Après avoir enlevé l’appareil de son poignet, l’utilisateur a immédiatement alerté le support d’Apple par téléphone. Sans surprise, l’affaire a été prise très au sérieux, l’appel ayant rapidement été transféré à plusieurs hauts niveaux de la hiérarchie de l’assistance Apple. Un responsable du fabricant américain a lui-même créé un dossier pour une enquête plus approfondie. Apple n’aurait pas vraiment réussi à identifier le problème avec cet appel, et a simplement conseillé à la victime de ne pas toucher la montre jusqu’à ce qu’il soit recontacté par le service.

Alors que l’histoire aurait pu s’arrêter là, le lendemain matin, le propriétaire de l’Apple Watch Series 7 a eu la mauvaise surprise de constater que sa montre était devenue encore plus chaude que la veille et que l’écran commençait à se briser sous la chaleur. En un rien de temps, l’appareil a finalement commencé à partir en fumée, jusqu’à ce que son propriétaire décide de la lancer par la fenêtre. C’était trop tard, son canapé avait déjà subi plusieurs marques de brûlures.

Après ce nouvel épisode pour le moins inquiétant, le propriétaire de la montre s’est finalement rendu à l’hôpital par crainte d’un empoisonnement au plomb. Heureusement, il semblerait que la montre n’en contienne pas assez pour provoquer un tel empoisonnement. La victime ne signale aucune brûlure, puisqu’il aurait réussi à retirer la montre juste à temps.

Lire également : L’Apple Watch a sauvé la vie d’un homme après un accident de vélo électrique

Apple voulait garder l’affaire secrète

De retour de l’hôpital, la victime a recontacté les services d’Apple pour leur signaler le nouvel incident et leur envoyer plusieurs photos prises à différents moments de la scène comme preuves. Apple lui a assuré que son problème était une priorité absolue pour l’entreprise, et a promis de le recontacter le lundi suivant. Cependant, il lui a fallu attendre beaucoup plus longtemps avant de recevoir des nouvelles à propos de son affaire.

Comme on pouvait s’y attendre, Apple a récupéré la montre à son domicile pour l’emmener dans ses propres laboratoires pour des tests supplémentaires, probablement pour essayer de déterminer la cause exacte de l’incident.

La société de Cupertino aurait même tenté de passer l’affaire sous silence. Apple aurait demandé au propriétaire de l’Apple Watch Series 7 défectueuse de signer un document qui l’engageait à ne pas partager l’histoire avec qui que ce soit. Ce dernier a refusé, et a finalement décidé de médiatiser l’affaire.

Il est clair qu’un tel dysfonctionnement n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler de la bonne publicité pour Apple, qui a plutôt l’habitude de mettre en avant ses montres connectées sauvant des vies. Pour l’instant, tout laisse penser qu’il ne s’agit que d’un cas isolé, car les rapports faisant état de tels dysfonctionnements sont rares. Cependant, Apple aurait très bien pu convaincre d’autres victimes de garder les affaires secrètes.

Source : 9To5Mac