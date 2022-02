L’Apple Watch a sauvé la vie d’un homme après un accident de vélo électrique

L'Apple Watch est parvenue à sauver la vie d'un homme tombé de son vélo électrique. Après un accident nocturne, la montre connectée est entrée en contact avec les services de secours en fournissant la position de son porteur.

D'après nos confrères de Fox 11, un média local de Los Angeles, l'Apple Watch est parvenue à sauver la vie d'un homme tombé de son vélo électrique. Ce 22 janvier aux alentours d'une heure du matin, les agents de la police locale ont reçu un appel d'une Apple Watch affirmant que “le propriétaire de cette montre a fait une chute brutale”.

Apple a en effet intégré un système de détection de chute aux Apple Watch depuis la Series 4. Si l'utilisateur ne bouge pas pendant 60 secondes après une chute, la montre lance un appel à l'aide. Pour éviter que la montre connectée ne contacte les services de secours, il suffit de rejeter une notification apparaissant à l'écran.

Sur le même sujet : L’Apple Watch Series 6 a sauvé la vie d’un homme piégé dans une rivière gelée

L'Apple Watch a prévenu les secours à la place de son propriétaire

Dans ce cas-ci, le porteur de la Watch était inconscient. Comme prévu, l'accessoire est alors entré en contact avec le 911, le service de secours américain. Ce système, aussi pratique et efficace qu'il soit, est à l'origine de nombreux appels involontaires d'utilisateurs distraits. De nombreuses utilisateurs passent des appels d'urgence par inadvertance pendant leur sommeil ou une séance de sport. Certains services de police assurent être noyés sous les appels d'urgence inutiles.

Ce n'était pas le cas cette fois ci. Arrivés à l'endroit où l'Apple Watch a été localisée, les services de secours ont trouvé un homme inconscient allongé sur la chaussée. Il saignait abondamment à quelques mètres de son vélo électrique. Les blessures les plus urgentes ont été traitées sur place. Par la suite, l'homme a été embarqué en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Il est sorti quelques jours plus tard sans la moindre séquelle.

Notez que ce n'est pas la première fois que la montre connectée d'Apple sauve une vie. L'an dernier, une Apple Watch a appelé les secours après le malaise de son porteur. Peu après, la montre a sauvé la vie d’un étudiant de 25 ans qui a fait un accident cardiaque sans s'en rendre compte.

Source : Fox 11