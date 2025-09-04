L’iPhone 17 Pro Max se dévoile complètement dans cette vidéo, attendez-vous à une autonomie monstre !

Une courte séquence filmée dans une usine montre ce qui pourrait être le futur iPhone 17 Pro Max. Les images laissent penser à un changement de taille et de design bien visible. Une décision qui irait dans le sens des rumeurs sur une autonomie en nette hausse.

La conférence Apple approche à grands pas. Prévue le 9 septembre, elle promet plusieurs annonces majeures, notamment les nouveaux iPhone 17 Pro. Ces derniers jours, plusieurs fuites ont évoqué des avancées sur l’écran, le refroidissement et surtout la batterie. Un modèle plus endurant semble se dessiner. Et une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ajoute encore à cette tendance.

La séquence montre un appareil en cours d’assemblage, présenté comme l’iPhone 17 Pro Max. Ce modèle fait l’objet de nombreuses fuites depuis plusieurs jours, certaines le présentant comme l’iPhone 17 Pro le plus endurant jamais conçu, capable de battre des records d’autonomie. Ce que l’on voit à l’image semble aller dans ce sens : un châssis plus épais, un bloc photo redessiné et une nouvelle disposition des capteurs. Ces choix pourraient permettre à Apple d’intégrer une batterie plus grande, peut-être au-delà des 5 000 mAh. Un changement qui renforcerait l’endurance de l’appareil, tout en marquant une rupture avec la finesse de l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max surfaces before September 9 launch. Unsure whether these are legit. Looks like this could be the iPhone design for the next 5-6 years.#Apple #AppleEvent #iPhone17ProMax #iPhone17 pic.twitter.com/Q8dRIjgV5A — Anvin (@ZionsAnvin) September 2, 2025

Une vidéo montre un iPhone 17 Pro Max plus épais, avec un nouveau bloc photo et un châssis modifié

Le changement le plus visible concerne l’épaisseur de l’appareil. Selon les estimations, l’iPhone 17 Pro Max mesurerait 8,7 mm, contre environ 8,25 mm pour le modèle précédent. Cette différence, minime sur le papier, pourrait permettre à Apple d’intégrer une batterie plus grande ou un nouveau système de refroidissement. Le bloc photo semble également légèrement repositionné, avec des capteurs plus espacés et un flash déplacé. Ce design plus massif pourrait poser des problèmes de compatibilité avec les coques des générations précédentes.

Il est encore trop tôt pour savoir si le modèle vu dans la vidéo est un prototype final ou une simple maquette. Mais les images confirment une tendance visible dans les rumeurs : Apple s’éloignerait de la finesse extrême au profit d’une meilleure autonomie. Une stratégie logique, alors que la concurrence mise de plus en plus sur la longévité. Le contraste serait d’ailleurs fort avec l’iPhone 17 Air, attendu comme un modèle ultra-fin qui possède une toute petite batterie. L’iPhone 17 Pro Max, lui, miserait sur la puissance et l’endurance, quitte à devenir un peu plus lourd en main.