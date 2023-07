Apple travaillerait bien sur un MacBook avec un écran géant pliable, le futur est en marche

Selon des informations récentes, Samsung et LG Display collaborent au développement d'un écran pliable pour la nouvelle tablette 20 pouces d'Apple et un éventuel appareil hybride MacBook.

The Elec a dévoilé qu’un cadre de Samsung, s'exprimant lors du SID Review Workshop à Séoul, a fait allusion à l'implication de Samsung Display dans la création d'une technologie d'affichage pliable pour Apple. D’après lui, Apple travaille toujours sur un produit doté d'un écran pliable, mais que les problèmes de fiabilité actuels pourraient faire réfléchir l'entreprise à reporter son lancement.

La décision de travailler sur des écrans pliables pourrait avoir des conséquences importantes pour l'avenir de la gamme de produits d'Apple. Des analystes du secteur et des rumeurs ont déjà suggéré qu'Apple envisageait divers appareils pliables, tels qu'une grande tablette pliable, des MacBook pliables et même un iPhone pliable baptisé “iPhone Flip”.

Apple va bientôt se lancer dans les appareils pliables

Le calendrier de développement d'un MacBook pliable devrait se situer autour de 2026, selon le rapport de Laptop Mag. Apple a l'habitude d'adopter de nouvelles technologies une fois qu'elles sont arrivées à maturité et qu'elles peuvent être mises en œuvre de manière fiable. Les écrans pliables en sont encore aux premiers stades de développement, ce qui indique qu’une sortie imminente est à exclure.

Un MacBook hybride tablette-ordinateur portable pliable pourrait constituer un ajout intéressant à la gamme de produits d'Apple, en combinant le meilleur des deux mondes. Les iPad étant devenus des appareils puissants pouvant remplacer les ordinateurs portables pour de nombreux utilisateurs, un iPad pliable doté d'un clavier virtuel et d'un trackpad pourrait offrir une expérience d’utilisation encore plus polyvalente, avec laquelle Apple pourrait par exemple combiner iPadOS et macOS.

En attendant cet ordinateur pliable, Apple pourrait lancer un iPad avec un écran pliant dès l’année prochaine. Samsung devrait lui aussi dévoiler un tel appareil bientôt, mais il reste à voir qui sera le premier à sauter le pas. Quoi qu’il en soit, Samsung se prépare à lancer la cinquième génération de ses téléphones pliables, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Flip 5, lors d'un événement Unpacked la semaine prochaine.