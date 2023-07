Samsung dévoilera les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 le 26 juillet 2023, c’est officiel

Samsung vient d’annoncer la tenue de son nouvel événement Unpacked pour le 26 juillet prochain. Lors de cette conférence, le constructeur devrait annoncer ses nouveaux terminaux pliables, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ainsi que ses nouvelles Galaxy Tab.

Le bal des rumeurs est terminé ! Samsung a finalement annoncé la date de son prochain événement Unpacked. Ce sera pour le 26 juillet 2023, ce qui signifie que les fuites avaient visé juste. Lors de la conférence, ses nouveaux téléphones pliables seront dévoilés au monde.

La conférence aura lieu à Séoul, fief de Samsung. Un procédé inhabituel, la marque ayant plus l’habitude de faire ça en occident. Un choix justifié par le fait que la capitale coréenne est l'épicentre de l'innovation technologique mondiale en ce qui concerne les écrans pliables. Le début est fixé à 13 heures, heure de Paris, idéal pour votre pause déjeuner.

Samsung va montrer ses nouveaux pliables le 26 juillet

Les deux stars de la conférence devraient être les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Le premier devrait rester dans la continuité des précédents modèles, avec toutefois une nouvelle charnière qui ne devrait plus laisser de jour une fois le téléphone fermé. Le deuxième devrait être plus intéressant, avec un écran externe beaucoup plus grand qu’auparavant, puisque supposé de de 3,4 pouces.

Pour rappel, il s’agit là des deux terminaux les plus hauts de gamme de la firme coréenne, sa vitrine technologique. Leader sur le marché du pliable, Samsung voit de plus de plus de concurrents s’y mettre et se doit donc de frapper fort pour rester le plus attractif dans le domaine. C’est au niveau du tarif que la marque est attendue au tournant. Si on peut s’attendre à un prix élevé, on peut espérer une baisse par rapport aux précédents modèles. Pour rappel, le Z Flip 4 était vendu à partir de 1109 euros à sa sortie tandis que le Fold 4 était affiché à partir de 1799 euros.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : est-ce la taille qui compte ?

En plus de ses deux smartphones, Samsung devrait présenter sa Galaxy Watch 6 ainsi que ses nouvelles Galaxy Tab. Ces dernières devraient rester dans la droite lignée des précédentes qui avaiebt été commercialisées au début de l’année 2023. Chez Phonandroid, nous serons évidemment sur le pont pour suivre cette conférence en direct. Nous serons également au rendez-vous pour les tests et ainsi vous partager nos impressions sur ces smartphones pliables.