Apple : l’iPhone pliable pourrait complètement se passer de boutons

Apple serait en train de concevoir une technologie qui permettra d'utiliser toute la surface d'un iPhone ou d'un iPad pour contrôler l'appareil.

Internet bruisse de la rumeur selon laquelle l’iPhone Fold, le smartphone pliable que la marque à la pomme préparerait dans le plus grand secret, pousserait le concept de téléphone tactile jusqu’à son paroxysme. En effet, Apple Insider a découvert que la firme de Cupertino a déposé une demande de brevet concernant une technologie tactile permettant de naviguer dans une application en utilisant toutes les parties du corps d’un appareil.

L’invention, appelée « Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures » (Dispositifs électroniques avec structures d’affichage et de capteurs tactiles), laisse peu de place à l’interprétation : Apple veut exploiter toutes les parties du châssis de l’iPhone pliable. La description nous apprend ainsi que les ingénieurs feront tenir « les circuits de contrôle, les batteries et d’autres composants dans les parois latérales de l’appareil. Celles-ci auront des surfaces opaques ou transparentes, tapissées de fil invisible ».

Apple conçoit un iPhone dont tout le corps serait tactile

La rumeur court déjà que le futur iPhone 15 Pro et le potentiel iPhone 15 Ultra pourraient se passer de boutons physiques et proposer des contrôles tactiles à retour haptique, ce qui donne du crédit à l’hypothèse selon laquelle Apple s’éloigne des touches physiques. Le concept n’est pas totalement nouveau, mais Apple a depuis longtemps la réputation de s’approprier les inventions des autres pour les transcender.

Quelles sont les applications d’un châssis entièrement tactile sur la face avant, le dos ou même les tranches ? Les ingénieurs de la compagnie expliquent à quoi pourrait servir ce type de contrôle. « Par exemple, lorsqu’un utilisateur saisit quelque chose sur l’écran tactile, sa main peut bloquer les images qui s’affichent sur l’écran […] Dans les jeux, il est parfois souhaitable d’utiliser un capteur tactile sur la surface arrière tout en montrant les informations visuelles associées sur un écran sur la surface opposée de l’appareil ». Cette technologie sera-t-elle utilisée dans l’iPhone 15 ou dans un possible iPhone pliable ? Seul l’avenir nous le dira, Apple semble actuellement explorer des voies sur lesquelles les concurrents se sont déjà engagés, à l’instar de Samsung avec son Galaxy Z Fold 4 ou d'Oppo avec le Find N2 Flip.

Source : Apple Insider