Samsung : sa première tablette pliable devrait arriver dès cette année

Après les smartphones pliables, Samsung serait sur le point de lancer une toute nouvelle catégorie de produits : les tablettes pliables. Le premier appareil de ce type serait lancé un peu plus tard cette année.

Cela fait maintenant plusieurs années que des bruits de couloir évoquent l’arrivée d’une tablette pliable Samsung pliante. Son lancement s’était précisé en 2021, quand Samsung avait déposé une marque de tablette avec écran pliable « Galaxy Z Fold Tab », et on sait désormais quand celle-ci pourrait arriver sur le marché.

En effet, d’après le leaker @Tech_Reve sur Twitter, Samsung serait sur le point de lancer sa première Galaxy Tab pliable, et son lancement serait prévu en même temps que les prochaines Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra. On en sait déjà beaucoup à leur sujet, donc notamment qu’elles devraient embarquer des batteries un peu plus volumineuses que la génération précédente.

Une Galaxy Z Fold Tab arrive bientôt

Si la rumeur se confirme, nous devrions voir arriver la Galaxy Z Fold Tab dès la prochaine conférence Samsung Unpacked, prévue au mois d’août prochain. Pour rappel, celle-ci sera l’occasion de découvrir les Galaxy Tab S9, mais également deux autres appareils pliables : les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

On s’attend à ce que la Galaxy Z Fold Tab soit propulsée par un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » haut de gamme, et qu’elle utilise un écran OLED. Cependant, nous ne savons pour l’instant pas grand-chose de son design. Samsung pourrait très bien opter pour une forme classique avec une seule charnière, ou bien utiliser pour la première fois deux charnières, ce qui permettrait à la tablette de se plier en trois parties.

Comme il s’agira d’un grand écran, il est probable que Samsung décide de partir sur un design avec deux pliures différentes, mais il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant d’en savoir plus à son sujet. @Tech_Reve note que si Samsung décide finalement de reporter le projet, il faudra alors attendre l’année prochaine avant de voir la première tablette pliable du fabricant. De son côté, Apple se préparerait à contrattaquer dès l’année suivante, avec un iPad pliable.