Apple pourrait bien améliorer Siri avec son propre ChatGPT maison

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur des projets d'intelligence artificielle “Apple GPT” qui pourraient rivaliser avec le ChatGPT d'OpenAI, de quoi améliorer Siri à l'avenir ?

Apple serait en train de rejoindre la course à l'intelligence artificielle, après avoir pris un gros retard sur de nombreux concurrents tels que Google, OpenAI ou encore Microsoft. Selon un rapport de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg toujours bien informé sur Apple, le constructeur du Mac et de l'iPhone travaille sur un framework d'intelligence artificielle et sur son propre chatbot.

Selon le rapport, Apple a construit le service « Apple GPT », en référence au ChatGPT d’OpenAI, sur des modèles de base propriétaires créés par un framework appelé Ajax, qui a été construit pour la première fois l'année dernière et qui fonctionne sur Google Cloud. Apple avait lancé Ajax en 2022 afin d'unifier les efforts internes de développement de technologies d'apprentissage automatique. Dans ce cadre, l'entreprise a déjà apporté des améliorations à Siri et à Plan, et Ajax est aussi utilisé pour faciliter le prototypage de produits.

L’intelligence artificielle d’Apple pourrait ne jamais voir le jour

D’après Mark Gurman, Bard ou encore ChatGPT pourraient bien pouvoir souffler, puisque l'outil d'Apple ne serait pas destiné au grand public, et l'entreprise n'a pas l'intention de le mettre à la disposition des consommateurs. Pourtant, on apprend que la suite IA d'Apple aurait été peaufinée pendant des mois par plusieurs équipes de projet, l'une d'entre elles s'attachant à répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée.

Il serait donc étrange qu’Apple s’attarde autant sur la protection des données si cet outil est destiné à n’être utilisé qu’en interne. Apple prévoit peut-être de le tester uniquement avec ses employés, avant de le déployer plus largement d’ici quelques années si ce dernier s’avère aussi performant que la concurrence. On imagine qu'avec ça, Siri pourrait devenir beaucoup plus intelligent, même s'il est trop tôt pour dire si l'IA conversationnelle d'Apple sera ou non utilisée pour améliorer l'assistant personnel.

Si Apple devait développer un modèle GPT relativement utile, capable de fonctionner discrètement sur le matériel de l'iPhone, cela pourrait être une aubaine pour les utilisateurs qui privilégient le respect de la vie privée par rapport aux fonctions conversationnelles intégrées dans les grands modèles basés sur le cloud. De son côté, Meta a déjà annoncé une autre IA qui promet de révolutionner nos habitudes sur smartphone. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.