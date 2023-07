Netflix : aucune application native ne serait prévue pour le casque Vision Pro d’Apple

Un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg dans la lettre d'information Power On révèle que Netflix n'a pas l'intention de développer une version native de son application pour le casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple.

Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’arrivée du casque d’Apple sur le marché enthousiasme les développeurs et les pousse à travailler sur des applications compatibles, la réalité serait toute autre. Selon les informations de Mark Gurman, partagées dans sa lettre d’information Power On, Netflix ne travaillerait sur aucune application native pour le casque de réalité mixte Vision Pro.

Au lieu de cela, l'entreprise permettra à son application iPad existante de fonctionner, sans modification, sur le futur casque. Cette décision s'inscrit dans un contexte bien particulier, puisque Netflix a déjà rejeté le système d'achat in-app d'Apple et ses applications iOS et iPad ne prennent pas en charge AirPlay. En outre, les abonnés ne peuvent pas s'inscrire à Netflix par l'intermédiaire des chaînes Apple TV, ce qui confirme une certaine tension entre les deux entreprises.

Le Vision Pro ne proposera aucune application Netflix native

Si l'application iPad peut théoriquement suffire pour une diffusion en continu de base, l’expérience pourrait bien ne pas être à la hauteur des attentes. Si vous êtes un amateur de réalité virtuelle, vous savez probablement que Netflix a déjà conçu sa propre application pour les casques Quest de Meta. Lorsque vous l’ouvrez, vous êtes directement plongés dans une salle confortable avec des meubles, et surtout un canapé qui fait face à un écran géant.

Si le Vision Pro est une nouvelle plateforme ambitieuse pour l'entreprise, des facteurs tels que son prix de départ de 3 500 dollars et le nombre limité de ventes attendues au cours de la première année pourraient dissuader les développeurs d'investir des ressources dans la plateforme. Pour rappel, le Vision Pro ne se vendra qu’en magasin, et uniquement sur rendez-vous, Apple devant régler lui-même le casque pour votre morphologie.

Malgré ces difficultés, la Vision Pro sera lancée avec l'accès à une vaste bibliothèque d'applications iPad existantes qui pourront fonctionner sans modification. Disney Plus s'est déjà engagé à soutenir l'appareil, comme l'a montré la keynote WWDC 2023. De plus, Zoom et Microsoft ont tous deux annoncé le développement de logiciels pour le Vision Pro.