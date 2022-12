Apple se lancerait dans la conception d’un MacBook 20″ à écran pliable, sortie prévue en 2026

Si les rumeurs d’un iPhone Fold se sont lentement tues, le bruit court toujours selon lequel Apple est en train de préparer un ordinateur révolutionnaire, mélange de tablette à l’écran pliable et de MacBook.

La rumeur court selon laquelle Apple travaille sur divers appareils pliables avec des écrans OLED. La firme à la pomme souhaite tout d’abord voir la production d’écrans OLED augmenter pour proposer par la suite un MacBook Pro 20″. Si l’information était avérée, cet ordinateur portable révolutionnaire ne serait pas commercialisé avant trois ou quatre ans.

Selon le site coréen The Elec, des informateurs travaillant dans le cadre de la chaîne logistique d’Apple soutiennent que l’entreprise la plus cotée au monde est en train de préparer une nouvelle génération d’appareils à base d’écrans OLED. Parmi eux, on trouverait un MacBook Pro dont l’écran mesurerait 20 pouces de diagonal, une fois déplié. Cette révélation est étonnante, tant il est vrai qu’Apple n’a jamais montré un grand intérêt pour les smartphones pliables. Samsung a même fait une publicité sur ce thème pour se moquer de son concurrent.

Pas d'iPhone Fold en vue, mais un MacBook Pro à écran pliable pointerait à l'horizon 2026

Dans les propres termes du site sud-coréen, « étant donné que la taille d’écran atteint les 20 pouces lorsqu’il est déplié, ce produit aura une forme proche d’un laptop. Il devrait faire 15,3 pouces une fois replié ». La technologie ne sera pas exclusivement utilisée sur un MacBook au nouveau format. Apple l’étrennera plus probablement sur des iPad et, pourquoi pas, sur ses smartphones. Cela dit, l'iPhone Fold, le smartphone pliable d'Apple, est une arlésienne en laquelle plus personne ne croit vraiment.

Si intéressantes qu’elles soient, il faut prendre les informations du site The Elec avec un grain de sel. Apple peut aller très loin dans la R&D d’un produit, pour annuler sa sortie à la dernière minute. À les croire, Apple effectuera la transition vers la technologie OLED dès 2024 avec ses iPad 11″ et 12,9 ». Les écrans leur seraient fournis par LG et/ou Samsung. Dès 2025, les MacBook profiteraient de ce nouveau type d’affichage. Plus tard cette année-là, la firme de Cupertino dévoilerait un iPad pliable. L’apothéose technologique arriverait en 2026 ou 2027, avec la sortie de ce fameux MacBook 20″.

