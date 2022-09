iPhone 14 : une offre d’abonnement pour faire passer la pilule de la hausse des prix ?

Le prix des iPhone 14 sera supérieur à celui des iPhone 13. Apple prévoirait un système d'abonnement lié à Apple One pour permettre aux consommateurs de s'équiper plus facilement.

Le coup d'envoi de la keynote Apple est imminent, et ce sont bien entendu les iPhone 14 qui vont faire office de star de la soirée. Nous vous rapportions hier qu'il faut s'attendre à une sensible hausse de prix, à hauteur de 120 euros pour tous les modèles de la série. Une augmentation tarifaire qui, couplée à la disparition de l'iPhone Mini, provoque le dépassement du seuil psychologique des 1000 euros pour l'iPhone 14 le moins cher.

Pour faire passer la pilule auprès des consommateurs, Apple aurait trouvé une parade. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg très bien informé sur les plans d'Apple, la firme de Cupertino concocterait une offre d'abonnement. Celle-ci serait liée au service Apple One, un bundle d'abonnements qui permet de bénéficier d'Apple Music, d'Apple TV+, d'Apple Arcade et d'iCloud+ (ainsi que d'Apple Fitness+ dans la formule premium).

Quel prix pour un abonnement Apple One avec iPhone 14 ?

Actuellement, un abonnement Apple One Individuel, soit l'offre la plus abordable de la marque à la pomme, coûte 14,95 euros par mois. On ne sait pour l'instant pas quelle somme il faudra ajouter à ce montant pour pouvoir recevoir un iPhone 14. On peut aussi s'interroger sur les conditions de l'offre : s'agira-t-il d'une forme de leasing avec la possibilité de devenir propriétaire du smartphone à un moment donné ou d'une simple location ? Dans ce deuxième cas, on imagine alors qu'Apple propose à ses clients de passer à l'iPhone 15 dans un an.

On peut aussi se demander si obtenir un iPhone 14 via Apple One est intéressant financièrement pour ceux qui sont déjà abonnés, ou si le smartphone coûtera plus cher qu'avec un achat direct. Apple pourrait utiliser l'iPhone 14 comme levier pour encourager l'abonnement à ses services, qui sont le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais connaissant le groupe américain, il est peu probable que cette nouvelle offre soit très attractive d'un point de vue économique.

Source : Bloomberg