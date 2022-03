Apple envisage de vendre ses iPhone par abonnement

Apple voudrait vendre ses iPhone par le biais d'un abonnement mensuel. Attendue dans la fin de l'année, l'offre devrait permettre de changer régulièrement d'iPhone sans jamais devoir investir une grosse somme d'argent.

Apple envisage actuellement de vendre ses iPhone, iPad et autres produits par le biais d'un abonnement, rapportent nos confrères de Bloomberg. Cette offre devrait permettre de bénéficier d'un iPhone flambant neuf sans devoir débourser une importante somme d'un seul coup.

Le média compare cet abonnement iPhone “au paiement de frais d'application mensuels”. Concrètement, l'appareil n'appartiendra pas à son utilisateur. Une fois l'abonnement révolu, le terminal retourne entre les mains d'Apple. Pour utiliser l'iPhone ou l'iPad, une somme mensuelle sera demandée à l'usager. Avec de type d'abonnement, l'iPhone ne coût pas plus cher qu'un café quotidien.

Changer d'iPhone tous les ans contre un abonnement mensuel

Cette offre viendrait s'ajouter de manière naturelle aux abonnements numériques déjà proposés par Apple, comme le pack Apple One. On imagine qu'une offre ultime, comprenant services numériques et des produits hardware, pourrait voir le jour.

D'après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et auteur de l'article, l'abonnement pourra facilement être souscrit par le biais du compte Apple de l'utilisateur. Le compte dispose déjà des cartes bancaires de l'usager, ce qui permet de faciliter le processus. L'appareil serait ensuite disponible au retrait dans un Apple Store, voire envoyé par les services postaux.

Grâce à cet abonnement, les utilisateurs désireux de se tenir à la pointe de la technologie devraient pouvoir changer d'iPhone tous les ans. Ce programme de location diffère cependant de l'iPhone Upgrade Program qui permet aux Américains de changer d'iPhone tous les 12 mois. Dans le cas de ce futur abonnement, le prix de l'appareil n'est pas réparti sur 12 ou 24 mois. La somme est déterminée en fonction d'autres critères que le tarif final d'un smartphone.

D'après les informations de Bloomberg, Apple travaille sur ce projet d'abonnement depuis plusieurs mois. L'offre devrait voir le jour à la fin de 2022. On suppose que l'annonce devrait avoir lieu lors de la présentation des iPhone 14.

Le média souligne qu'il est toujours possible que le projet soit reporté à début 2023. De plus, Bloomberg précise qu'Apple pourrait encore changer son fusil d'épaule et annuler l'initiative. D'ailleurs, le développement de l'abonnement a été récemment mis en pause.

