iPhone 14 par abonnement : voici les prix envisagés par Apple

L’annonce de la prochaine série d’iPhone en fin d’année approche à grands pas, et avec elle une nouvelle forme d’abonnement qui pourrait vous permettre de payer mensuellement pour utiliser le dernier smartphone d’Apple. On en sait déjà un peu plus au sujet des tarifs qu’Apple pourrait appliquer.

La semaine dernière, nos confrères de Bloomberg rapportaient qu’Apple envisageait de vendre ses iPhone, iPad et autres produits par le biais d’un abonnement mensuel. Des actionnaires d’Apple avaient déjà évoqué l’idée dès 2019, mais il semble désormais que le géant américain soit prêt à mettre en place de tels forfaits dès la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.

Cette nouvelle offre n’est pas à confondre avec les différents abonnements que propose déjà Apple, dont notamment Apple One, cet abonnement tout-en-un qui inclut les services Apple Music, Arcane, TV et iCloud. En effet, il s’agit ici d’un abonnement qui vous permettrait d’utiliser un iPhone sans jamais devoir investir une grosse somme d’argent.

Quel serait le prix d’un abonnement à l’iPhone 14 ?

Selon le journaliste Mark Gurman, qui est généralement très bien informé, Apple pourrait baser le prix de son abonnement sur son programme de mise à niveau de l'iPhone qui répartit le coût d'un téléphone sur 24 mois. Pour rappel, une fois les 24 mois écoulés, le téléphone devient votre propriété, mais cela ne serait pas le cas sur le nouveau programme de location.

Le nouvel abonnement d’Apple ne vous permettrait pas d’être propriétaire d’un appareil, même après avoir réglé plusieurs mensualités. Ainsi, si l’on se base sur l’offre déjà existante, un iPhone 14 pourrait coûter environ 35 dollars par mois. Un iPhone 14 Pro reviendrait à 45 dollars par mois, et un iPhone 14 Pro Max à 50 dollars par mois.

Sur 12 mois, un iPhone 14 Pro Max vous reviendrait donc à 600 dollars. Le principal avantage de cet abonnement serait la possibilité de changer de smartphone chaque année. Vous pourriez donc dépenser environ 600 dollars par an si vous souhaitez utiliser le modèle le plus puissant, et 420 dollars pour un iPhone 14 classique.

Par contre, vous n’aurez pas la possibilité de revendre votre smartphone. Cet abonnement ne serait donc pas forcément l’option la moins chère si vous gardez votre smartphone plusieurs années avant de le revendre. Les clients devront faire un choix entre payer un abonnement plus cher sur le long terme, mais changer de smartphone chaque année, ou bien acheter un smartphone qu’ils pourront revendre plusieurs années plus tard.

Voici le récapitulatif des tarifs qu'Apple pourrait appliquer :

iPhone 14 : 35 dollars par mois

: 35 dollars par mois iPhone 14 Pro : 45 dollars par mois

: 45 dollars par mois iPhone 14 Pro Max : 50 dollars par mois

Source : Mark Gurman