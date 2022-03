Apple Studio Display : choisissez bien votre pied avant de passer à la caisse !

L'Apple Studio Display fait partie des grandes nouveautés dévoilées durant la dernière keynote d'Apple. Cet écran 27″ capable d'afficher une définition 5K pourra accueillir différents pieds. À ce sujet, il faudra faire son choix méticuleusement, puisqu'il sera impossible d'en changer une fois l'appareil reçu à la maison.

Comme vous le savez peut-être, Apple a donné une nouvelle keynote ce mardi 8 mars 2022. La marque à la pomme a profité de cette conférence pour dévoiler ses futurs produits, à commencer par l'iPhone SE 5G, son prochain smartphone de milieu de gamme. La firme de Cupertino a également levé le voile sur son processeur le plus puissant jamais produit à ce jour : le M1 Ultra.

On retrouvera d'ailleurs cette puce dans le nouveau Mac Studio, un ordinateur compact ultra puissant pensé avant tout pour les utilisateurs exigeants habitués aux tâches extrêmement gourmandes en ressources. Le Mac Studio n'arrive pas seul toutefois, puisqu'il s'accompagne du Studio Display. Cette belle dalle Retina 27″ en 5K est pensée comme le compagnon idéal du Mac Studio, mais il est toutefois compatible avec l'ensemble des Mac du marché.

Choisissez méticuleusement votre support pour le Studio Display

Proposé à partir de 1749 €, l'utilisateur pourra comme le veut la tradition chez Apple ajouter quelques options, comme un écran en verre nano-texturé, un revêtement anti-reflet. Il sera également possible de faire votre choix entre plusieurs supports :

Le support par défaut à inclinaison réglable offre comme son nom l'indique un angle d'inclinaison à 30°

Avec la seconde option, vous pourrez en plus modifier la hauteur sur une amplitude de 105 mm

Vient enfin le kit de montage VESA, qui offrent plusieurs types de fixation si vous souhaitez accrocher votre Studio Display au mur, au pied de votre choix ou à un bras articulé par exemple

Le combo Support à inclinaison et hauteur réglables reste l'option la plus onéreuse, puisqu'elle fera monter la note à 2 209 € (si vous optez pour le verre standard pour l'écran). Pour les deux autres, la somme reste inchangée : 1749 €. Néanmoins, il faudra bien peser le pour et le contre avant de faire votre choix.

Comme le précise discrètement Apple sur sa boutique officielle, “chaque support, chaque kit de montage est livré intégré. Comme ils ne sont pas interchangeables, il est important de tenir compte des caractéristiques de votre espace de travail au moment de l'achat”. Vous l'aurez compris, pas de retour en arrière possible, alors réfléchissez-bien avant de passer à la caisse. Ce serait dommage de dépenser près de 2000 € pour s'apercevoir que le support choisi ne convient pas.