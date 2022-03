Apple : après la chiffonnette à 25 €, voici le câble Thunderbolt à 179 €

Apple a présenté le 8 mars 2022 le Mac Studio et le Studio Display. Pour relier ces deux produits, la firme conseille l’achat du nouveau « câble Thunderbolt 4 Pro ». Son prix : 149 ou 179 euros selon la longueur choisie. Un prix exorbitant qui nous rappelle celui la fameuse chiffonnette à 25 euros et le kit de roulettes du Mac Pro à 849 euros.

Apple n’a jamais été une marque « abordable ». Que ce soit sur le marché de la téléphonie, de l’informatique ou de l’audio, la firme américaine a toujours fait valoir son positionnement premium, expliquant qu’un produit de qualité a une certaine valeur commerciale. Si ce positionnement se comprend pour des smartphones ou des PC portables, ce discours est moins facile à défendre quand il s’agit des accessoires.

À plusieurs reprises, Apple a dévoilé des produits très onéreux pour accompagner ses iPhone, ses Mac ou ses iPad. Souvenez-vous du kit de roulettes pour le Mac Pro. Il s’agit de quatre petites roues, fort sympathiques au demeurant, vendues 849 euros. C’est-à-dire le prix d’un iPhone 13 Mini. Et elle s'installe sur le Mac Pro sorti en 2019.

Un autre exemple ? La chiffonnette d’Apple, le fameux accessoire fait à partir de microfibre. Il permet de nettoyer un écran sans risque de rayure. Nous avons montré dans une vidéo qu’elle n’est pas plus efficace qu’une chiffonnette offerte avec une paire de lunettes. Retrouvez ce document en fin de cet article.

Apple commercialise un câble Thunderbolt 4 à 179 euros !

Hier soir, Apple a présenté quatre nouveaux produits et un nouveau processeur, le M1 Ultra. Les quatre produits sont l’iPhone SE (2022), l’iPad Air de 5e génération, le Mac Studio et le Studio Display. Pour connecter ces deux derniers, Apple a ajouté à son catalogue d’accessoires un nouveau produit appelé « Câble Thunderbolt 4 Pro ». Il s’agit d’un « simple » câble Thunderbolt (compatible USB type-C, évidemment). Il se décline en deux tailles, 1,8 mètre et 3 mètres. Et le prix ? 149 euros pour la première et 179 euros pour la seconde.

Pour expliquer ce prix, Apple explique son câble est en nylon tressé, le rendant extrêmement résistant à la pliure et à la torsion. Il est compatible USB 4, Thunderbolt 4 et DisplayPort HBR3. Il peut ainsi transférer des données à 40 Gb/s et de l’énergie jusqu’à 100 watts de puissance. Est-ce que cela vaut la peine de l’acheter ? Surement pas. Même si le câble est certainement d’excellente qualité, il n’offre pas, à notre avis, un rapport qualité-prix satisfaisant. Il existe des câbles Thunderbolt 4 en nylon à moins de 30 euros. Alors, pourquoi payer cinq fois plus cher ?