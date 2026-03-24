Apple s’aligne sur Google : la publicité va très bientôt débarquer dans une autre de ses applications phares

Après avoir annoncé le renforcement de la publicité dans l’App Store, Apple pourrait très bientôt introduire des encarts publicitaires dans une autre de ses applications natives.

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Les propriétaires d’iPhone ont longtemps pu s’enorgueillir de l’absence de publicité au sein de l’écosystème d’Apple – à part dans l’App Store. Après tout, y a-t-il quelque chose de plus pénible que des annonces envahissantes qui s’immiscent dans la moindre application native d’un constructeur ?

Une pression publicitaire contenue s’apparente même à une expérience premium. Par exemple, au sein de l’écosystème de Xiaomi, les réclames sont plus ou moins abondantes selon la gamme de produits – mais il existe une astuce toute simple pour s’en débarrasser.

Mais la firme de Cupertino semble revenir sur cette philosophie. En décembre dernier, elle annonçait déjà l’arrivée de nouveaux encarts publicitaires dans l’App Store et c’est désormais une autre application native d’iOS qui s’apprête à en faire les frais.

La publicité pourrait débarquer sur Apple Plans dès cet été

Cette application, c’est Plans. Pour nos lecteurs assidus, cette annonce ne sera pas une surprise : en octobre dernier, nous évoquions déjà la possibilité qu’Apple introduise dès 2026 des contenus publicitaires dans son application de navigation native. Mais, désormais, la fenêtre de tir se précise.

C’est encore une fois à Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, que nous devons ces informations. Selon ses propos relayés par 9to5Mac, la marque à la pomme « s’apprête à introduire de la publicité dans son application Plans, dans le cadre d’une initiative plus large visant à générer davantage de revenus grâce à ses services ».

Il suppose un fonctionnement d’enchères similaire à celui des encarts publicitaires de l’App Store, et plus largement à celui de Google Maps. Notre confrère précise qu’Apple pourrait faire une annonce dès ce mois-ci (mars 2026), pour une introduction effective de la publicité dans Plans « dès cet été », que ce soit sur les différents produits de la marque ou la version web de l’application.

Si l’on oublie la publicité, l’entreprise tente tout de même d’améliorer son application. Avec iOS 26, elle a commencé à introduire deux nouveautés : les itinéraires préférés et un suivi des lieux visités. La première permet à Plans – qui apprend donc votre trajet favori – de vous avertir et de vous proposer un chemin alternatif en cas de difficultés de circulation ; la seconde vous permet de recenser les lieux que vous avez visités et de les partager avec vos proches.


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