Apple augmente le prix des anciens iPad classique, Air et Mini, une première

En marge de la présentation des nouveaux iPad Pro 6e génération et iPad classique 10e génération, Apple a également dévoilé les nouveaux prix des modèles qui restent au catalogue. Et la surprise est plutôt mauvaise, puisque les iPad 9e génération, iPad Mini 6e génération et iPad Air 5e génération voient leurs prix augmenter. Voici les nouveaux tarifs appliqués dès maintenant.

Hier, nous avons publié un article complet sur les nouveaux iPad Pro et classique qu’Apple a officialisé. Il y a d’abord l’iPad Pro 6e génération 12,9 pouces et l’iPad Pro 6e génération 11 pouces. Tous deux sont animés par le SoC Apple M2 que vous retrouvez également dans le MacBook Air M2 que nous avons testé durant la saison estivale. Leurs prix démarrent à 1469 euros et 1069 euros respectivement. Et il y a ensuite l’iPad classique 10e génération. Plus proche d’un iPad Air que son prédécesseur, il profite de plusieurs améliorations autant internes qu’externes. Son prix démarre à 589 euros.

Le prix de départ de ces iPad est en augmentation par rapport à ceux de leurs prédécesseurs, les iPad Pro 5e génération de 2021 (lancé à 899 euros et 1219 euros) et l’iPad classique 9e génération (lancé à 389 euros). Compte tenu des tarifs appliqués sur les iPhone 14, ce n’est guère surprenant connaissant Apple, même si les changements apportés aux iPad Pro ne justifient pas la forte inflation tarifaire : 170 euros pour la version 11 pouces et 250 euros pour la version 12,9 pouces. Ce qui nous a surpris, c’est l’augmentation de tarif des tablettes qui restent au catalogue.

Les anciens iPad augmentent de 50 à 130 euros

En effet, pour accompagner les deux modèles (ou trois si vous comptez les deux tailles de l’iPad Pro), Apple continue de proposer l’iPad Mini 6e génération, sorti en septembre 2021, l’iPad Air 5e génération, lancé en mars 2022, ainsi que l’iPad classique 9e génération, sorti en septembre 2021. Ces trois produits, qui n’ont subi aucun changement technique depuis le début de leur commercialisation, sont vendus plus cher. Et ce dès l’officialisation des nouvelles tablettes. Retrouvez ci-dessous les évolutions de leurs prix de départ :

Prix jusqu'au 18 octobre 2022 Prix après le 18 octobre 2022 iPad 9e génération WiFi seul 389 euros 439 euros Avec GSM 529 euros 609 euros iPad Mini 6e génération WiFi seul 559 euros 659 euros Avec GSM 729 euros 859 euros iPad Air 5e génération WiFi seul 699 euros 789 euros Avec GSM 869 euros 989 euros

Vous remarquerez que la progression du prix n’est pas égale. Une cinquantaine d’euros dans le meilleur des cas. 130 euros dans le pire des cas. N’oublions pas que ces augmentations n’incluent aucun avantage pour le consommateur : vous ne bénéficiez pas d’un palier de stockage supplémentaire. Apple ne communique pas sur les raisons de ces augmentations. Mais il s’agit certainement d’une conséquence des taux de change, du prix de l’énergie ou encore des coûts de fabrication. Toutefois, quelle que soit la raison, elle semble bien injuste. D'autant que les composants ont décoté depuis la sortie des tablettes concernées.