L’iPad enroulable arrivera en 2024, bien avant un iPhone pliable à 2500 $

Les experts semblent être d'accord sur un point : l'iPhone pliable ou enroulable, ce n'est pas pour tout de suite. Avant cela, nous pourrions voir débarquer un iPad flexible dès 2024. Il viendrait ajouter à la confusion des potentiels acheteurs de Macbook Pro et autre Macbook Air.

La compagnie CCS Insight a fait une prédiction audacieuse. Selon ces experts en technologie, Apple lancera un iPad pliable dès 2024, tandis que l’iPhone pliable n’arrivera que plus tard, l’année suivante. En effet, selon les analystes, aucune commande ou aucune activité de la chaîne logistique de la marque à la pomme ne laisse supposer qu’elle prépare un iPhone pliable ou deux, comme le laissait croire la rumeur l'année dernière. Ils affirment cependant que l’iPhone pliable ou enroulable coûtera dans les 2500 €, ce qui avec la conversion euro-dollar actuelle pourrait amener le prix de cet appareil au-delà de la barre des 3000 € dans l’Hexagone.

D’autres analystes d’habitude plutôt clairvoyants, Ming-Chi Kuo pour ne citer que lui, prédisaient déjà en 2021 l’arrivée en 2023 d’un iPhone pliant. L’expert chinois est allé jusqu’à annoncer qu’Apple travaille sur un écran en papier électronique qui recouvrirait l’extérieur de l’iPhone. Que ce type d’iPhone arrive en 2023 ou en 2024, il promet de toute manière d’être réellement novateur.

L'iPad enroulable arrivera avant l'iPhone pliable, c'est une quasi-certitude

Apple est connu pour laisser les autres compagnies innover et essuyer les plâtres pour mieux arriver par la suite avec un produit bien fini, et “qui marche”. Samsung peut en témoigner, le lancement du Galaxy Fold, le premier smartphone pliable ayant été maintes fois repoussé pour des problèmes de fiabilité qui, même à l’heure actuelle, ne sont pas totalement réglés. Pour l’heure, il est donc impossible de savoir quelle forme prendra le futur iPhone : se déroulera-t-il pour devenir une petite tablette ou, à l’instar du Razr 3 de Motorola ou du Galaxy Z Flip 4, il adoptera un format clamshell ? Débarquera-t-il vraiment en magasin ? L'iPhone est une véritable arlésienne du monde de la tech, Apple ayant déjà déposé un brevet pour ce type d'appareil en 2018.

Quant à l’iPad pliable, l’équation semble plus simple à résoudre. De par son format même, il est fort probable que l’iPad plié sera de petite taille et formera une grande tablette une fois totalement déployé. Selon les experts, créer ce type d’appareil se révélerait moins risqué pour Apple. La compagnie ne souhaite pas bousculer l’ordre établi et faire de la concurrence à l’iPhone, son produit vedette, qui rapporte énormément d'argent en l’état.