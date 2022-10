iPhone 14 Pro Max : son modem est plus rapide que celui du Galaxy S22 Ultra

Apple a muni les iPhone 14 Pro et Pro Max d’un nouveau modem signé Qualcomm. Selon un benchmark réalisé par Ookla, celui-ci est largement plus rapide que celui de l’iPhone 13 Pro Max. Mais il dépasse aussi celui de certains concurrents, comme le Galaxy S22 Ultra de Samsung, que ce soit en download ou en upload. La latence est également plus courte.

Vous ne connaissez peut-être pas la société américaine Ookla. Mais vous connaissez certainement l’un de ses services les plus utilisés dans le monde : Speedtest. Ce site permet de mesurer la qualité d’une connexion à Internet : vitesse en upload, en download et latence. C’est aussi pertinent pour mesurer la bande passante d’une connexion mobile ou filaire (ADSL ou fibre optique).

Régulièrement, Ookla compile les données collectées par Speedtest pour réaliser des études sur les smartphones les plus rapides, mais également sur les opérateurs offrant la meilleure connexion. Cette étude est centrée sur les États-Unis, donc le classement des opérateurs ne nous concerne pas. En revanche, celui des smartphones est plus intéressant. La dernière édition du rapport Ookla, en date du troisième trimestre 2022, est parue cette semaine.

Le modem de l'iPhone 14 Pro Max est plus rapide que celui Galaxy S22 Ultra

Nous retrouvons cinq smartphones dans le classement de septembre 2022. Et les deux premières places reviennent à Apple, avec les iPhone 14 Pro Max et 14 Pro, respectivement. Puis, nous retrouvons le Galaxy S22 Ultra en troisième, l’iPhone 13 Pro Max en quatrième et le Galaxy S22+ en cinquième. Dans le tableau ci-contre, vous pouvez voir que les deux modèles d’Apple de 2022 sont largement meilleurs, que ce soit en download, en upload ou en latence. Nous avions déjà eu, en septembre dernier, un aperçu de la vitesse de connexion de l'iPhone 14 Pro.

L’iPhone 14 Pro Max, par exemple, dépasse largement les 140 Mb/s en download alors que le Galaxy S22 Ultra parvient à dépasser les 100 Mb/s. La différence est encore plus forte en upload. Quant à la latence, les derniers iPhone sont les seuls à passer sous la barre des 30 ms. Ces performances sont liées naturellement au modem choisi par Apple : il s’agit du Snapdragon X65 de Qualcomm que vous retrouvez aussi dans les Snapdragon 8 Gen 1 et 8+ Gen 1. Curieusement, les performances du X65 sont nettement meilleures quand il est utilisé seul plutôt qu’avec un SoC de Qualcomm.