L’iPhone 14 Pro embarquerait un port USB-C, une première pour Apple

L’iPhone 14 Pro pourrait bien être le premier smartphone d’Apple à embarquer un port USB-C. Plusieurs sources semblent aller dans ce sens, sans préciser ce qu’il en est des autres modèles de la gamme. Le constructeur pourrait enfin avoir cédé à la pression des utilisateurs et de l’Europe.

Espérons que cette fois sera la bonne. D’après plusieurs sources, Apple aurait fini par céder. Avec l’iPhone 14 Pro, la firme proposerait son premier smartphone avec un port USB-C. Pour l’heure, on ne sait pas ce qu’il en sera du modèle standard et du modèle Pro Max, mais on peut raisonnablement tabler sur le fait que ce dernier laissera également tomber le port Lightning.

En effet, ce choix d’Apple n’aurait rien d’un hasard. Depuis quelques années, le constructeur ne cache plus sa volonté de « professionnaliser » ses smartphones. Avec des fonctionnalités comme le mode Cinématique de l’iPhone 13 et ses capteurs toujours plus performants, il cherche de plus en plus à séduire les réalisateurs, cadreurs et autres photographes. Or, pour le moment, le port Lightning est véritable frein à l’achat pour ces derniers.

Sur le même sujet : L’iPhone 14 Pro se dévoile dans une nouvelle vidéo des mois avant la keynote

L’USB-C pourrait enfin arriver chez Apple avec l’iPhone 14 Pro

Depuis l’arrivée du Lighting en 2012, Apple se repose toujours sur l’USB 2.0 pour prendre en charge ses fichiers. Là où l’USB 4.0 ne nécessite que quelques minutes pour transférer des vidéos 4K plusieurs gigaoctets, la même opération prend encore plusieurs dizaines de minutes, voire des heures pour un iPhone. Il devient donc urgent pour la firme de passer à l’USB-C si elle souhaite poursuivre sa stratégie.

Tout cela sans compter l’avis général qui semble de plus en plus pencher en la faveur de celui-ci. En remplaçant le port Lightning de son iPhone X par un USB-C, Ken Pillonel a fait sensation auprès des fans de la marque à la pomme. Et pas qu’un peu : quelques jours plus tard, le smartphone s’est vendu à plus de 500 000 dollars sur eBay. Preuve s’il en est que la demande est bel et bien présente.

Enfin, l’Union européenne pourrait bien être le dernier coup de pouce dont a besoin Apple pour amorcer sa transition. Depuis plusieurs mois, celle-ci fait pression sur le constructeur pour qu’il s’aligne avec ses concurrents en matière de recharge. Un récent brevet prévoit même de lui imposer cette mesure d’ici 2024. Il est donc possible que l’on n’ait pas à attendre jusque là.

Source : iDropNews