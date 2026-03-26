Apple Plans va intégrer de la publicité, c’est officiel

Apple confirme ouvrir son application Plans à la publicité. Les entreprises et restaurants pourront payer pour être mis en avant par la plateforme, comme sur Google Maps.

apple plans pub
Crédit : Apple

Les rumeurs de l'introduction de la publicité dans Apple Plans s'intensifiaient depuis quelques jours, l'information est désormais officiellement confirmée par Apple. Par voie de communiqué, l'entreprise annonce le lancement d’Apple Business, présentée comme une plateforme tout-en-un pour les entreprises. Apple Business inclut des services clés pour interagir au mieux avec l'écosystème de la pomme, qu'il s'agisse d'Apple Mail, Apple Wallet, l'assistant vocal Siri, ou encore Apple Plans. C'est justement ce dernier qui nous intéresse plus particulièrement ici.

Apple Business sera disponible à partir du mardi 14 avril dans plus de 200 pays et régions, apprend-on. Et une “fonctionnalité” sera déployée cet été 2026, permettant aux entreprises de créer des publicités sur Apple Plans. Celle-ci sera d'abord disponible aux États-Unis et au Canada, mais nul doute qu'elle arrivera un peu plus tard en Europe.

Apple Plans reprend une bien mauvaise idée de Google Maps

“Ces publicités s'afficheront lors des recherches effectuées dans Plans et pourront apparaître en haut des résultats de recherche en fonction de leur pertinence, ainsi qu'en haut de la nouvelle section « Lieux suggérés » de Plans”, explique Apple. “Cette section proposera des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l'utilisateur et d'autres critères. Les publicités seront clairement identifiées afin de garantir une transparence totale pour les utilisateurs de Plans”, ajoute la firme.

Comme sur Google Maps, les restaurants, bars, salles de spectacle, musées et entreprises en général pourront payer pour être mis en avant par l'application. Lors d'une recherche, le voire les premiers résultats affichés seront donc sponsorisés. Les lieux ainsi recommandés par Apple Plans sont assortis de la mention “Ad” et ont un arrière-plan bleu ciel, contre blanc pour les suggestions naturelles, permettant de faire la distinction. Mais il faudra donc scroller pour afficher les résultats qui ne sont pas influencés par la publicité, dégradant l'expérience des utilisateurs.

Les entreprises “pourront créer leurs annonces via Apple Business en quelques étapes seulement, grâce à une interface entièrement automatisée”, fait savoir Apple. Un outil qui risque de rencontrer un beau succès chez les professionnels, moins chez les utilisateurs.


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