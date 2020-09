iPhone 12 : keynote Apple le 15 septembre 2020, c’est enfin officiel

Les iPhone 12 seront finalement dévoilés le 15 septembre 2020, annonce Apple. Lors d’une keynote annuelle très attendue, Tim Cook lèvera le voile sur une nouvelle génération d’iPhone. D’autres produits sont aussi dans les cartons de la marque, dont l’Apple Watch Series 6, un casque audio et un nouvel iPad Air aux allures d’iPad Pro.

L’information vient de tomber ! Fidèle à ses habitudes, Apple organise la keynote dédiée aux iPhone 12 ce mardi 15 septembre 2020. Contrairement aux rumeurs, la firme californienne ne décale pas la conférence au mois d’octobre. La conférence en ligne débutera à 19H, heure française, et devrait durer approximativement deux heures. La firme de Cupertino retransmettra l’événement sur son site web et sur YouTube depuis l’Apple Park.

Sur le même sujet : le smartphone « XR » de 2020 s’appellerait iPhone 12s, lancement en 2021

Que faut-il attendre de la keynote dédiée aux iPhone 12 ?

Sans surprise, les iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max seront les stars de la keynote. Cette année, Apple aurait en effet décidé de décliner sa gamme en 4 modèles différents. Aux dernières nouvelles, toutes les variantes seront compatibles avec la 5G et profiteront d’un écran OLED (120 Hz pour les 12 Pro).

En plus des iPhone 12, Apple annoncera l’arrivée de l’Apple Watch Series 6. Similaire à l’Apple Watch Series 5, la montre connectée devrait se distinguer par des fonctionnalités orientées santé comme un sytème de suivi du sommeil et de détection des crises d’angoisse.

Les rumeurs pointent aussi vers l’arrivée d’un nouvel iPad Air. Inspirée par les derniers iPad Pro, la tablette troquerait le lecteur d'empreintes Touch ID contre la reconnaissance faciale Face ID. Surtout, l’iPad Air 4 serait construit autour d’un écran tactile borderless. On s’attend aussi à ce qu’Apple profite de la conférence pour annoncer l’AirPods Studio, son premier casque audio haut de gamme avec réduction de bruit active, ainsi que les AirTags, des trackers permettant de localiser des objets (des clefs par exemple) grâce au Bluetooth.

Cette année, la sortie des iPhone 12 sur le marché devrait se dérouler en deux temps. Apple pourrait lancer les les deux modèles 6.1″ dans un premier temps avant de commercialise les iPhone 6.7″ et 5.4″ plus tard. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.