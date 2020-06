Apple Music, TV+ : le code source d’iOS révèle l’arrivée prochaine d’offres combinées

Les différents services par abonnement d’Apple seront prochainement combinés les uns avec les autres pour former des packs. Sujette de rumeurs depuis plusieurs années, l’information a été découverte dans le code source de la version beta d’iOS 13.5.5, laissant entendre que les bundles sont en cours d’élaboration technique.

Dans le domaine de la distribution digitale de contenus, Apple n’est plus un leader, comme cela a pu être le cas au début des années 2000 et la naissance d’iTunes. Depuis l’avènement du streaming, la firme de Cupertino est un challenger, que ce soit dans la musique ou les films et séries, deux marchés dominés par Spotify et Netflix respectivement.

Cependant, contrairement à celle de ces deux acteurs, l’offre d’Apple couvre plusieurs domaines : musique, audiovisuel (Apple TV+), mais aussi jeu (Apple Arcade) et actualité (News+). Et la firme de Cupertino compte bien pousser certains services grâce aux autres, en créant des bundles complémentaires. Comprenez qu’il y aura bientôt un abonnement unique avec plusieurs services. Un peu comme chez Amazon qui combine dans l’abonnement Prime des vidéos, de la musique et l’accès à Twitch (en plus de la livraison express gratuite).

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet dans nos colonnes. Les premières fuites à ce sujet datent de l’automne 2019. Le Financial Times et Bloomberg révélaient alors l’existence de ces offres combinées. Toutefois, même si cela paraît très logique de la part d’Apple, aucune preuve concrète n’avait été révélée jusqu’à maintenant. La première preuve vient d’être dévoilée par 9to5Mac.

Quels services seront combinés et à quel prix ?

Ces derniers ont découvert dans le code source de la version beta d’iOS 13.5.5 les mentions « Bundle Offer » et « Bundle Subscription ». Au sein de l’OS, ils servent à gérer les accès aux différents services par abonnement. Ainsi, l’application Apple Music sait si l’abonné profite d’un forfait simple, d’un forfait familial ou d’un forfait combiné, par exemple.

Maintenant qu’il est sûr qu’Apple lancera des offres combinées, il reste à connaître les deux informations essentielles : quels services seront inclus et quel sera le rabais concédé par Apple pour convaincre les consommateurs ? L’association de Music et TV+ paraît évidente. Y ajouter Arcade serait le plus simple, News+ n’étant pas disponible dans tous les pays. Il faudra aussi gérer les abonnements familiaux et l’accès gratuit à TV+ (accordé pour l’achat d’un produit Apple). Voilà qui n’est pas simple.

Source : 9to5Mac