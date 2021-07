Apple MacBook SE : découvrez ce concept avec écran 12 pouces et un prix très abordable

Un designer a imaginé un concept de MacBook doté d’un écran 12 pouces. Il l’a appelé MacBook SE, déclinant la nomenclature d’Apple sur les iPhone et les Watch. Reprenant le design du MacBook Air M1 de 2020, il se distingue surtout par un prix extrêmement agressif. Présentations.

Un designer répondant au doux pseudonyme d’Appley a posté sur son compte Twitter l’image qui accompagne cet article. Il ne s’agit pas d’un nouveau produit. Il s’agit d’un concept. L’illustrateur a imaginé ce que pourrait être un ordinateur portable léger, petit et abordable de la firme de Cupertino. Et il l’a appelé MacBook SE, en hommage à l’iPhone SE et l’Apple Watch SE (SE étant l’acronyme anglophone de « Special Edition »).

Le MacBook SE est un concept de Macbook ultraportable et très abordable

Observons ce concept de plus près. Le MacBook SE d’Appley s’appuie sur le design du MacBook Air M1, sorti l’automne dernier et dont vous pouvez retrouver le test complet dans nos colonnes. Vous y retrouvez les deux haut-parleurs latéraux qui flanquent un clavier complet également très proche de celui des MacBook Air (vous retrouvez notamment les touches de direction en T inversé). En revanche, le designer a supprimé Touch ID de son MacBook SE, sacrifiée sur l’autel des économies.

Comme sur le MacBook Air M1, le designer imagine son MacBook SE avec deux ports uniquement, compatible USB type-C (l’auteur ne précise pas s’il s’agit de port Thunderbolt). Contrairement au MacBook Air M1, ils ne sont pas rassemblés sur la tranche de gauche, mais sont répartis équitablement de chaque côté de l’ordinateur. Vous retrouvez aussi un port mini jack 3,5 mm.

La taille d'écran du MacBook SE rappelle les rumeurs du MacBook ARM

Pas d’économie en revanche sur l’écran. Il s’agit d’une dalle Liquid Retina Display, comme sur les derniers MacBook. Ici, la dalle mesure 12 pouces, une taille qui rappelle bien évidemment le MacBook Retina de 2015, ainsi que les premières rumeurs sur le « MacBook ARM ». Nous savons aujourd’hui qu’Apple a préféré s’appuyer sur des dalles de 13 et 15 pouces pour ses MacBook (Air ou Pro). Le retour d’un modèle 12 pouces est espéré de tous les fans d’ultra-portabilité. Mais le nouvel iPad Pro M1, sorti en début d’année, a largement sonné le glas de cet hypothétique projet.

À l’intérieur de l’ordinateur, vous retrouveriez un SoC ARM. Pas d’Intel, bien évidemment. Le designer imagine qu’il pourrait s’agir de l’A14 Bionic, que vous retrouvez dans l’iPhone 12 et ses déclinaisons. L’auteur du concept écarte donc M1 qui, pourtant, s’avèrerait plus logique. Enfin, il avance un prix : 699 dollars, bien en dessous des 999 dollars évoqués dans les fuites sur le MacBook ARM. Et en dessous également du Mac Mini M1 (vendu 799 euros), le moins cher des ordinateurs Apple actuellement. Que pensez-vous de ce concept ? Rendez-vous dans les commentaires pour poursuivre le débat.