MacBook ARM : écran 12 pouces, autonomie incroyable et un prix inférieur à 900 dollars

Le premier MacBook sans processeur Intel arriverait dès cette année. Une fuite révèle ce à quoi il faut s’attendre autant en termes techniques que tarifaire. Outre la présence d’un chipset, cet ordinateur offrirait une excellente autonomie et un écran Retina 12 pouces. Son prix serait fixé à 849 dollars pour la configuration la plus simple.

En 2019, après quatre ans de bons et loyaux services, le MacBook 12 pouces, aussi appelé MacBook Retina, disparaissait du catalogue d’Apple. Il s’agissait pourtant du plus petit, mais aussi du plus économique, des MacBook. La firme de Cupertino a remplacé ce modèle par la troisième génération de MacBook Air 13 pouces, dont l’écran sans bordure offre un affichage plus grand dans un encombrement similaire. Mais la marque pourrait faire revivre ce modèle dès cette année.

Lire aussi – Le premier MacBook Pro 13 avec un processeur ARM pourrait arriver en 2020

En effet, Apple prépare l’arrivée des premiers MacBook équipés d’un chipset ARM appelé Apple Silicon, information confirmée par la firme. Et le premier modèle concerné, attendu avant la fin de l’année, serait, selon une nouvelle fuite, un ordinateur avec écran Retina de 12 pouces. Cette information provient d’un leaker connu sur Twitter sous le nom de Komiya. Ce dernier a publié un message sur le réseau social où il présente les principales spécifications techniques de l’ordinateur.

Un iPad Pro maquillé en MacBook Retina

Cela démarre donc avec l’écran 12 pouces Retina, comme le MacBook originel. Il sera bien sûr animé par un chipset créé par Apple. Selon le leaker, il s’agirait du A14X, déclinaison surcadencée du chipset attendu dans les iPhone 12 attendus cet automne. Les déclinaisons « X » des chipsets d’iPhone sont régulièrement utilisées dans les iPad Pro. Le composant serait ici accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au format SSD, minimum. Il serait possible de monter à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage (en passant par 512 Go) selon les besoins.

La fuite affirme également que le MacBook ARM profiterait d’une excellente autonomie, comprise entre 15 heures et 20 heures selon les usages. Il serait également équipé d’une caméra Facetime HD (720p), d’un clavier papillon de 4e génération et d’un seul port USB type-C (certainement un Thunderbolt 3). Son poids ne dépasserait pas le kilogramme. Voilà qui ressemble de plus en plus à un iPad Pro caché dans le châssis d’un ordinateur portable ! Enfin, le prix du MacBook Pro ARM serait fixé à 849 dollars dans sa version la plus simple. Ce qui serait très agressif au niveau tarifaire. Le MacBook de 2017 coûtait 1500 euros à son lancement.