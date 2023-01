NordVPN : pour les soldes, la star des VPN est à petit prix

Pour les soldes d’hiver 2023, NordVPN casse le prix de toutes ses formules. Réalisez jusqu'à 65% d'économie en souscrivant au VPN seul ou en association avec un gestionnaire de mot de passe et un stockage Cloud sécurisé.

Les soldes d’hiver 2023 sont officiellement lancés. Si vous souhaitez profiter de l’occasion pour souscrire à un VPN à prix réduit, NordVPN propose des réductions spéciales jusqu’au 7 février 2023. Le VPN est accessible à partir de 3,35 € par mois, avec 1 mois d’abonnement offert.

À ce prix, vous bénéficiez d’une connexion chiffrée de bout en bout, mais aussi d’une protection contre les menaces en ligne. Si vous en voulez plus, NordVPN propose de deux bundles qui associent les services NordPass et NordLocker. Il s'agit respectivement d'un gestionnaire de mot de passe et d'un stockage Cloud sécurisé.

Soldes NordVPN : jusqu'à 65% de réduction sur le VPN et plus encore

NordVPN propose la réduction maximale sur son abonnement de deux ans qui vous donne systématiquement droit à un mois offert. La formule de base revient ainsi à seulement 3,45 € par mois pour les 24 + 1 mois. Pour rappel, NordVPN propose habituellement trois formules : Essentiel, Avancé et Ultime.

La première qui est celle de base inclut le VPN, une protection contre les virus et un bloqueur de suivi et de publicités. C’est déjà un joli combo qu’on ne trouve pas chez les concurrents. La formule Avancée ajoute à cet ensemble un gestionnaire de passe (NordPass). Enfin, l’offre Ultime permet de profiter en plus de tout ceci d’un stockage Cloud chiffré de 1 To.

Pour résumer :

Formule Essentiel NordVPN : 2 ans + 1 mois gratuit à 3,35€ par mois (-59%)

Formule Avancé NordVPN : 2 ans + 1 mois gratuit à 4,31 € par mois (-59%)

Formule Ultime NordVPN : 2 ans + 1 mois gratuit à 5,75 € par mois (-65%)

Quels sont les atouts de NordVPN ?

Il s'agit de l'un des meilleurs VPN du marché et ce n'est pas le fruit du hasard. NordVPN propose une solution rapide avec des débits confortables pour profiter de tous les usages d'internet au quotidien. C'est l'un des rares, sinon le seul VPN à inclure des fonctionnalités supplémentaires dont une protection contre les menaces en ligne ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe et un stockage Cloud chiffré.

NordVPN applique par ailleurs une politique no-log, ce qui veut dire qu'il ne tient pas un journal de vos activités en ligne, contrairement à d'autres. Le son siège du fournisseur se trouve au Panama dont la juridiction n'oblige pas les entreprises à fournir des données concernant les utilisateurs. C'est notamment l'une des caractéristiques qui importent lorsqu'on choisit un VPN.

Pour ce qui est des protocoles de tunneling NordVPN vous offre le choix entre OpenVPN, IKEv2/IPsec ou encore NordLynx. C'est une version personnalisée du protocole WireGuard, l'un des meilleurs pour un VPN. Vous avez également le choix entre plus de 5500 serveurs dans 59 pays différents.

Enfin, NordVPN est une application multiplateforme qui est disponible sur Android, Windows, macOS, iOS/iPadOS, entre autres. Il est également possible, avec un seule abonnement, de se connecter sur 6 appareils en simultanée. Vous pouvez soit partager votre compte avec vos proches ou protéger plusieurs de vos appareils : smartphone, PC, tablette, TV, etc.