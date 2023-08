Envie de vous offrir le MacBook Air 2023 avec sa puce M2 ? Sur le site Amazon, le PC portable Apple au format 15 pouces bénéfice d'une réduction de 200 euros sur son prix conseillé. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon baisse le prix du MacBook Air 2023 avec M2.

Proposé dans un coloris argent, le PC portable Apple de 15 pouces est vendu par le géant du commerce en ligne au tarif de 1409 euros au lieu de 1599 euros ; ce qui fait une remise de 190 euros par rapport au prix conseillé par la constructeur. Pour information, le laptop bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Sorti en juin dernier, le MacBook Air 2023 lié à l'offre Amazon est doté d'un écran de 15 pouces avec la technologie IPS, une résolution native de 2880 x 1864 pixels à 224 pixels par pouce avec prise en charge d’un milliard de couleurs, une luminosité de 500 nits et la technologie True Tone. On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, la puce Apple M2 ou bien encore une autonomie estimée à 18 heures. La partie connectique se compose d'un port de charge MagSafe 3, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4. Enfin, l'appareil est fourni avec un adaptateur secteur double port USB‑C 35 W et un câble USB‑C vers MagSafe 3 (long de 2 mètres).