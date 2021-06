Apple : les fichiers 3D de l’iPhone 13 confirment son nouveau design

Les fichiers 3D de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro sont disponibles en téléchargement pour tous les curieux qui veulent découvrir le nouveau design des smartphones d’Apple. En effet, le leaker Jon Prosser a partagé ces fichiers dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne Front Page Tech.

Après avoir partagé le nouveau design de l’Apple Watch Series 7 il y a deux semaines, Jon Prosser a rendu disponibles les fichiers 3D des iPhone 13 et 13 Pro. Cela confirme les fuites qui évoquaient un nouveau design, notamment une encoche plus petite ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur des smartphones et de la taille des modules photo.

En effet, on sait désormais avec certitude que les iPhone 13 offriront deux capteurs photo à l’arrière, placés en diagonale et non plus à la verticale comme sur l’iPhone 13. Sur l’iPhone 13 Pro, on retrouvera toujours à l’arrière trois capteurs, mais ceux-ci verront leur taille augmenter.

Un iPhone 13 plus épais, pour loger une batterie plus grosse

Ming Chi Kuo, célèbre analyste financier taïwanais, affirmait en mars dernier qu’Apple intègrerait des batteries avec des capacités plus élevées dans les iPhone 13. Digital Chat Station, un célèbre leaker chinois a confirmé cette déclaration en partageant les capacités des batteries de chaque appareil.

On sait que la batterie de l’iPhone 13 Pro Max dépasserait les 4000 mAh, une première chez Apple. Apple compterait utiliser une batterie de 4 352 mAh sur son smartphone le plus grand, soit 18 % de plus que la génération précédente. Les iPhone 13 et 13 Pro utiliseront eux une batterie de 3 095 mAh, contre 2 815 mAh sur les iPhone 12 et 12 Pro. Enfin, l’iPhone 13 mini offrira lui une batterie de 2 406 mAh, alors qu’elle n’était que de 2 227 mAh sur le modèle précédent.

Pour améliorer la capacité des batteries, Apple a malheureusement dû augmenter l’épaisseur de ses smartphones, une information de nouveau confirmée sur ces fichiers 3D. On sait qu’elle passera par exemple de 7,31 mm sur l’iPhone 12 mini à 7,57 mm sur le modèle de 2021, et de 7,40 mm sur l’iPhone 12 Pro Max à 7,65 mm sur l’iPhone 13 Pro Max. Prosser a mis les deux fichiers CAD à disposition dans la description de sa vidéo, afin que chacun puisse examiner de près les changements.

Source : Jon Prosser