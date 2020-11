L’iPhone pliable serait destiné à remplacer l’iPad Mini

L'iPhone pliable serait dévoilé dès 2022, révèle une fuite. D'après la rumeur, le premier iPhone avec écran pliable serait destiné à remplacer l'iPad Mini, la tablette petit format d'Apple. Dans la foulée, on en apprend davantage sur la fiche technique supposée du terminal.

Comme la plupart des constructeurs Android, Apple travaille activement sur l'élaboration de son premier smartphone pliable. Pour l'heure, les informations concernant ce premier iPhone pliable se comptent encore sur les doigts de la main. L'appareil est encore au stade du développement à Cupertino dans le plus grand secret.

D'après The Verifier, un site spécialisé en Israël, l'iPhone pliable serait construit comme un iPhone capable de se convertir en iPad. Plié, il fonctionnerait comme n'importe quel iPhone. Déplié, il pourrait être utilisé comme un iPad. Il ferait donc l'impasse sur iOS et tournerait plutôt sous iPadOS, l'OS dédié aux iPad.

Lancement fin 2022 au prix de 1,499 dollars ?

Dans ces conditions, le site assure que l'iPhone pliable est destiné à remplacer l'iPad Mini, la tablette petit format avec écran 7,9 pouces. Une fois l'iPhone pliable lancé sur le marché, Apple supprimerait la tablette de son offre. Le média évoque la fiche technique de l'iPhone pliable. Il serait alimenté par un SoC Bionic conçu par Apple Silicon couplé à un minimum de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ce n'est pas vraiment une surprise.

Toujours selon The Verifier, Apple prévoirait de lancer l'iPhone pliable lors d'une keynote en novembre 2022. Pour l'heure, le calendrier de lancement de l'appareil n'est probablement pas encore arrêté. D'autres sources tablent notamment sur une sortie au plus tôt en 2023. Dans conditions, Apple laisserait le champs libre à Samsung pendant encore plusieurs années.

L'iPhone pliable serait proposé au prix de départ de 1499 dollars. C'est peu par rapport aux habitudes tarifaires d'Apple. Á titre d'exemple, l'iPhone 12 Pro Max est déjà commercialisé à partir de 1099 dollars. Il parait difficile de croire que l'iPhone pliable serait moins cher que le Galaxy Z Fold 2, vendu un peu plus de 2000€ par Samsung. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verifier