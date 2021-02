Apple remplacerait l’iPad Mini par un iPhone pliable compatible avec l’Apple Pencil

Apple souhaiterait enterrer l'iPad Mini, la tablette avec écran tactile petit format. D'après une fuite, la firme de Cupertino proposerait à la place de la tablette un immense iPhone avec écran pliable. Ce terminal serait compatible avec l'Apple Pencil, le stylet Bluetooth de la marque. Cet iPhone pliable n'est pas attendu avant 2022.

D'après les informations relayées par MyDrivers, un média chinois de bonne réputation, Apple souhaiterait abandonner l'iPad Mini à plus ou moins court terme. Proposé au prix de départ de 459€ en France, l'iPad Mini représente l'entrée de gamme des tablettes de la marque. Il se distingue de ses grands frères par son écran réduit de seulement 7,9 pouces, soit à peine plus grand qu'un iPhone 12 Pro Max.

Pour prendre la place de l'iPad Mini, Apple développerait actuellement son tout premier iPhone pliable. Construit autour d'un immense écran pliable de 7,3 et 7,6 pouces de diagonale, l'iPhone pliable ferait ainsi office de mini tablette. Une fois replié, il prendra la forme d'un smartphone compact. De ce côté là, Apple se rapproche des Galaxy Z Fold 2 de son rival Samsung.

Un iPhone pliable convertible en iPad serait prévu pour 2022

Cerise sur le gâteau, ce mystérieux iPhone pliable serait compatible avec le stylet Apple Pencil, jusqu'ici l'apanage des iPad. L'ajout de cet accessoire confirme la proximité de l'appareil avec la tablette. Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur affirme que l'iPhone pliable sera accompagné d'un stylet Bluetooth. D'après une fuite début du mois de février, Apple développerait un Pencil entièrement revu. L'accessoire se rapprocherait du fameux S-Pen des Galaxy Note de Samsung. Enfin, notez qu'une rumeur apparue en novembre 2020 affirmait déjà que l'iPhone pliable était conçu pour remplacer l'iPad Mini.

D'après MyDrivers, Apple ambitionnerait de commercialiser cet iPhone convertible en iPad dès la keynote de septembre 2022. Néanmoins, on vous conseillera de prendre les informations concernant la date de sortie avec des pincettes. Plusieurs sources tablent plutôt sur une sortie en 2023, voire 2024. Il est fort probable que la firme de Cupertino ne soit pas encore arrêtée sur une date de lancement définitive. On vous en dit plus dès que possible.

