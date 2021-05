Xiaomi développe trois Mi Pad 5 haut de gamme, ça se confirme

De nouveaux indices trouvés dans le code source de MIUI 12.5 pointent vers l’arrivée prochaine de trois tablettes haut de gamme signées Xiaomi. Ces dernières porteraient pour l’instant le nom de code « nabu », « enuma » et « elish », et seraient toutes trois équipées d’un processeur Snapdragon. Elles disposeraient également d’un écran 120 Hz d’une résolution 2560 x 1600.

Toujours aucune confirmation officielle de la part de Xiaomi concernant de prochaines tablettes, et pourtant les indices s’enchaînent. Il y a quelques jours, nous apprenions que les potentielles Mi Pad 5 disposeraient d’un écran 120 Hz et d’un quadruple capteur photo dorsal. Aujourd’hui, de nouvelles informations nous viennent tout droit du code source de MIUI 12.5, actuellement en cours de déploiement sur les smartphones compatibles.

On retrouve dans ce dernier plusieurs références à des appareils nommés « nabu », « enuma » et « elish ». Ces appareils présentent chacun la méthode « isPad », ce qui pourrait vouloir dire que les applications MIUI concernées seraient également disponibles sur tablettes. De plus, dans la version alpha de MIUI Home, il est possible d’obtenir une démonstration de la surcouche sur tablettes.

Xiaomi prépare trois Mi Pad 5

On pourrait bien sûr croire à une déclinaison de la surcouche pour smartphones pliables, ce qui invaliderait alors la thèse des tablettes. Néanmoins, ces nouveaux indices, les nombreuses mentions à la méthode « isSplitTablet » (dont la fonction reste encore inconnue) ainsi que les informations obtenues par différents leakers pointent tous vers la même direction : trois nouvelles tablettes, ayant chacune un écran LCD de ratio 16:10 et de résolution 2560 x 1600.

Comme révélé précédemment, « elish » serait une variante de « enuma ». En réalité, Xiaomi aurait opté pour le nom K81 pour enuma, elish étant la version K81A. « nabu », de son côté, se nommerait K82 et serait donc un modèle distinct des deux autres. En ce sens, cet appareil devrait présenter un écran de 19,97 ”, pour des dimensions égales à 236 x 148 mm. Il devrait notamment être alimenté par une batterie 8720 mAh. Autre différence, « enuma », la K81 donc, serait la seule à proposer des appels vocaux. Elle devrait donc être la seule à pouvoir se connecter à un réseau 4G et/ou 5G.

Xiaomi se lance sur le marché des tablettes haut de gamme

Selon ces informations, le constructeur chinois semble mettre de côté le milieu de gamme, voire l’entrée de gamme sur lesquels se positionnent pourtant les précédentes Mi Pad. Cette fois, la firme opterait pour un processeur Snapdradon de série 8. Plus précisément, la K81 et la K81A seraient développées sur la plateforme SM8250, ce qui veut donc dire qu’elles embarqueraient un Snapdragon 865, 865+ ou 870. La précédente fuite affirme qu’il s’agira du Snapdragon 870.

« nabu », moins premium que ces voisines, reposerait quant à elle sur la plateforme SM8150, ce qui correspond au Snapdragon 855, 855+, or 860. Là encore, les leakers indiquent que Xiaomi a fait le choix du meilleur SoC dans cette gamme, à savoir le Snapdragon 860. Ce modèle serait ainsi le plus abordable des trois. Pas de Snapdragon 888 à l’horizon donc, ce qui n’est néanmoins pas une réelle surprise puisque très peu de tablettes proposent une puce flagship à leur lancement.

Avec ces appareils, l’intention de Xiaomi est claire : s’attaquer aux plus grands. Sur le marché du haut de gamme, seuls Samsung et Apple semblent s’être fait une place durable. À titre de comparaison, la Galaxy Tab S6 est équipée du Snapdragon 855, tandis que la Galaxy Tab 7 est propulsée par le Snapdragon 865. Tout comme avec ses smartphones Mi, la firme chinoise pourrait donc se frotter aux grandes marques du domaine, en proposant vraisemblablement des prix au mieux moins chers, au pire similaires à ce qui est proposé actuellement.