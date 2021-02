Apple lancerait un iPhone 13 Mini malgré l’échec du 12 Mini

Apple lancerait bien un iPhone 13 Mini dans le courant de l'automne 2021. Malgré les ventes catastrophiques de l'iPhone 12 Mini, la firme de Cupertino aurait décidé de commercialiser un nouveau smartphone compact cette année. Par contre, Apple ne proposerait pas de nouvel iPhone SE. Le géant californien souhaite éviter qu'un autre smartphone compact fasse de l'ombre à l'iPhone 13 Mini.

En octobre dernier, Apple a créé la surprise en levant le voile sur un quatrième iPhone 12, l'iPhone 12 Mini. Construit autour d'un écran de 5,4 pouces, l'iPhone SE se distingue par son form factor ultra compact. Il est en effet facile à utiliser avec une seule main. Cerise sur le gâteau, il est proposé à un prix de départ contenu de 809 €.

Malgré ses atouts, l'iPhone 12 Mini s'est rapidement imposé comme un immense échec commercial. Cette variante de taille réduite ne représente que 6% des ventes totales d'iPhone dans le monde. Alors que les iPhone 12 Pro se vendent comme des petits pains, l'iPhone 12 Mini peine à trouver son public. Le marché est en effet dominé par les smartphones recouverts de grands écrans.

Sur le même sujet : Asus copie l’iPhone 12 Mini d’Apple et va lancer un ZenFone Mini en 2021

Pas d'iPhone SE 2021, Apple ne veut pas faire de l'ombre à l'iPhone 13 Mini

En dépit de l'accueil réservé à l'iPhone 12 Mini, Apple développe actuellement son successeur, l'iPhone 13 Mini. D'après les informations obtenues par Jon Prosser, informateur réputé malgré son historique mitigé, la firme de Cupertino n'aurait pas l'intention de revoir ses plans pour fin 2021. Comme l'an dernier, Apple déclinera ses nouveaux iPhone 13 en 4 variantes, dont une édition de taille réduite.

Par contre, Apple aurait décidé de faire l'impasse sur un nouvel iPhone SE. Le constructeur estimerait que le succès de l'iPhone SE 2020 aurait contribué à faire de l'ombre à l'iPhone 12 Mini. Les deux iPhone se distinguent en effet par leur petit format. Le SE tire son épingle du jeu grâce à un prix de vente très réduit de 489 euros. Il s'agit de l'iPhone le plus abordable du marché. Dans ces conditions, de nombreux acheteurs en quête d'un smartphone compact se sont plutôt tournés vers l'iPhone SE.

Par contre, il se pourrait qu'Apple commercialise un iPhone SE Plus. Comme son nom l'indique, cette variante profiterait d'un écran plus spacieux (6,1 pouces). Aux dernières nouvelles, il serait présenté dans le courant du second semestre de l'année. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur l'iPhone 13 Mini, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.