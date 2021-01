iPhone SE Plus : Apple lancerait un “SE” plus grand avec puce A14 au 2e semestre 2021

L’iPhone SE a été synonyme de succès pour Apple. La firme de Cupertino pourrait bien remettre le couvert cette année avec un nouveau modèle. Un leakeur parle d’une sortie au second semestre 2021 et de la présence d'un processeur A14.

L’iPhone SE n’est pas vraiment un foudre de guerre, ni même un smartphone séduisant sur le papier. Pourtant, il a eu son petit succès grâce à un prix canon. En effet, il offre l’expérience Apple à moins de 500 euros (prix minimum). Une nouvelle version améliorée pourrait arriver cette année, selon un leaker.

@Aaple_lab affirme que l’iPhone SE Plus serait dans les cartons chez Apple. Comme son prédécesseur, il adopterait « l’ancien » format de la marque, avec le Touch ID inclus directement dans le bouton Home.

Un processeur A14 au programme

Il clame également qu’il bénéficierait d’un écran IPS de 6,1 pouces, un agrandissement notable par rapport au premier modèle, qui a une dalle de 5,2 pouces. La chose qui intrigue ici, c’est le fait que le smartphone serait doté d’un processeur A14, soit le même que les iPhone 12. Une donnée qui n’est pas vraiment farfelue, étant donné que l’iPhone SE sorti en 2020 disposait d’un processeur A13 Bionic. Le terminal serait certifié IP67.

A lire aussi – Test de l’iPhone SE 2020 : retour vers le passé

D’autres détails sont donnés par @Aaple_labn comme la présence d’un unique capteur photo de 12 mégapixels ainsi que d’un capteur selfie de 7 mégapixels. Il se risque même à donner les couleurs du produit -blanc, noir, rouge- ainsi que son prix : environ 589 euros.

Une fiche technique crédible, mais il est trop tôt pour affirmer quoi ce soit. Ce leaker n’est cependant pas le premier à parler d’un nouveau modèle d’iPhone SE. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué qu’Apple avait toutes les chances de sortir un successeur en 2021. Un smartphone qui n’est certes pas équipé des dernières nouveautés d’Apple, mais qui a le mérite d’être vendu à prix cassé pour attirer les foules.

Rappelons qu’Apple a présenté sa nouvelle gamme iPhone 12 il y a quelques mois. L’iPhone 12 Mini, le moins cher du line-up, ne rencontre pas le succès escompté, notamment à cause de sa taille d’écran de 5,4 pouces. Cela pourrait expliquer la volonté d’Apple de proposer un iPhone SE Plus avec un écran plus grand.