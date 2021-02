iPhone SE 3 : Apple ne lancerait pas le smartphone avant 2022

Pas d'iPhone SE 3 en 2021 ? D'après un analyste financier, Apple attendrait finalement début 2022 pour lancer une troisième génération d'iPhone SE sur le marché. Le smartphone reprendrait le même design éculé que son prédécesseur. Par contre, il se pourrait que la firme de Cupertino dévoile un iPhone SE Plus dès la fin de cette année.

Dans une note destinée aux investisseurs, William Yang, analyste de la chaîne d'approvisionnement chez JP Morgan, célèbre banque d'affaires américaine, évoque les plans d'Apple concernant la gamme des iPhone. Tout d'abord, l'analyste prophétise un succès colossal pour les futurs iPhone 13 avec 90 millions de ventes d'ici la fin de l'année.

Dans un second temps, William Yang évoque la sortie de l'iPhone SE 3. Selon lui, Apple ne lancera pas de troisième iPhone compact avant le premier semestre de 2022. Cependant, il estime que la chaîne d'approvisionnement travaille déjà sur les composants pour le futur smartphone abordable de la marque.

Un iPhone SE 3 avec le design de l'iPhone 6 en 2022

Sans grande surprise, Apple recyclerait une nouvelle fois le design de l'iPhone 6. On y trouverait donc un lecteur d'empreintes digitales TouchID logé dans le bouton Home, un écran de 4,7 pouces cerclé de larges bordures et un capteur photo unique sur la face arrière. Par contre, la firme de Cupertino renouvellerait le chipset. En lieu et place du A13 Bionic intégré à l'iPhone SE 2020, Apple ajouterait un SoC A14 Bionic, la puissante puce qui alimente les iPhone 12.

Dans son rapport, l'analyste se contente d'évoquer l'iPhone SE 3. Mais d'après une précédente fuite, Apple pourrait bien lancer un iPhone SE Plus dans le courant de cette année. Très similaire aux autres modèles SE, il se distinguerait uniquement grâce à un écran IPS de 6,1 pouces. Avec ce modèle grand format, Apple chercherait à séduire un autre panel d'acheteurs, plus habitué aux smartphones grand format.

Dans ces conditions, on imagine qu'Apple aurait pu décider de reporter le lancement de l'iPhone SE 3 pour laisser le champ libre à son futur SE Plus. On vous en dit plus dès que possible sur l'iPhone SE. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Apple Insider