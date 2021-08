Apple va lancer les AirPods 3, l’iPad mini 6 et un nouveau MacBook Pro cet automne

Apple a un programme bien chargé pour cette fin d'année. En plus des inévitables iPhone 13 et Apple Watch Series 7, le géant de Cupertino va annoncer une nouvelle génération d'AirPods, un iPad mini 6 entièrement revu et un MacBook Pro une puce Apple M1X. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Fidèle à ses habitudes, Apple va dévoiler une nouvelle génération d'iPhone en septembre. D'après les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, les iPhone 13 proposeront peu de nouveautés par rapport aux iPhone 12 lancés l'an dernier. Apple se contenterait essentiellement d'ajouter un écran 120 Hz aux éditions Pro.

Lors de la keynote de septembre, Tim Cook devrait aussi lever le voile sur l'Apple Watch Series 7. D'après Mark Gurman, Apple en profiterait pour revoir timidement le design de la montre connectée. Il se murmure qu'Apple s'inspirerait du design anguleux des iPhone 12. Par contre, la smartwatch ferait l'impasse sur le capteur de température corporelle évoqué par plusieurs fuites.

Apple va organiser plusieurs keynotes cet automne

Lors de la même conférence, Apple dévoilerait les AirPods 3. Mark Gurman estime qu'Apple va retravailler le design des écouteurs pour le rapprocher de celui des AirPods Pro, mais sans l’embout en silicone.. La tige qui est équipée d'un microphone serait largement raccourcie. C'est également l'avis de Digitimes, qui tient ses informations de la chaîne de production.

Dans le cadre d'une seconde keynote automnale, Apple annoncerait aussi l'iPad mini 6. Plus proche de l'iPad Air et des derniers iPad Pro, la tablette embarquerait un lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré sur un bouton sur la tranche, un SoC A15 Bionic, un port USB-C à la place du traditionnel connecteur Lightning et un connecteur magnétique qui permettra de fixer un clavier physique de type Magic Keyboard. Il serait avant tout destiné aux étudiants.

Lors d'une ultime keynote, probablement organisée en novembre, l'entreprise californienne devrait lancer un nouveau MacBook Pro, décliné en 14 ou 16 pouces, sur le marché. L'ordinateur serait alimenté par un nouveau processeur développé par Apple Silicon, l'Apple M1X. Les fuites tablent sur la présence d'un chargeur magnétique MagSafe, d'un port HDMI et d'un lecteur de cartes SD. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.