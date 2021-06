La puce des prochains MacBook Pro s’appellera bien “M1X”, c’est confirmé !

Apple vient de confirmer par erreur que la puce des futurs MacBook Pro s'appellera bien “M1X”. Les Community Managers de la firme ont gaffé en enregistrant un tag “Apple M1X MacBook Pro” avec la vidéo de la keynote d'introduction du WWDC 2021. La présence de ce tag montre que les équipes marketing de la firme semblent déjà préparer le terrain. Annonce imminente ?

On le savait dès le départ : malgré leurs performances ahurissantes, la puce M1 et les appareils qui l'intègrent seront les moins puissants du nouveau lineup de macs. Apple doit ainsi boucler la transition vers son silicium maison en dévoilant de nouvelles puces plus puissantes. Le nom “M1X” circule depuis quelques temps. Il ne vient pourtant pas directement d'Apple mais d'analystes qui ont simplement calqué la convention de nommage des puces dédiées aux anciens iPad Pro ou certains modèles d'iPhone.

Le X chez Apple signifie en général des performances en hausse sans changer d'architecture. Or, il semble bien que les Community Managers de la firme ont confirmé par accident que la prochaine puce que Apple est sur le point de présenter s'appellera bien “M1X”. Comment le sait-on ? Tout simplement parce que des internautes ont repéré, grâce à une extension Chrome, un tag y faisant référence sur la vidéo YouTube de la keynote d'introduction du WWDC 2021.

Apple confirme que les MacBook Pro M1X sont sur le point d'être annoncés

Ces tags, choisis par les propriétaires des chaînes, servent normalement à rendre les vidéos plus faciles à trouver sur la plateforme et via les recherches Google. On trouve ainsi le tag “MacBook Pro M1X” à côté d'autres comme “iOS 15”, “WWDC” ou encore “Swift” – qui sont pour le reste tous des termes évoqués pendant la conférence: le MacBook Pro M1X est le seul sujet repris dans des tags dont il n'a pas été question lors de l'événement. Il est possible que Apple a hésité à dévoiler de nouveaux MacBook Pro avant d'y renoncer à la dernière minute. L'autre théorie, plus crédible, c'est que les experts en référencement Apple commencent à utiliser ce terme en vue d'un lancement imminent.

Dans les deux cas, vous l'aurez compris, le fait que Apple commence à utiliser ce terme est le signe qu'une annonce est proche. Vu que le WWDC 2021 est maintenant terminé, on peut s'attendre à ce que Apple organise un événement dédié dans les prochaines semaines. Plusieurs rumeurs évoquent une présentation de nouveaux macs dans le courant de l'été. Les prochains MacBook Pro M1X devraient être proposés en deux tailles : 14″ et 16″. Les nom de code rattachés à ces modèles sont déjà connus (J314 et J316).

On s'attend à ce que Apple opère un redesign plus profond que la première salve d'ordinateurs M1. Apple aurait notamment décidé de faire revenir les ports microSD et HDMI en lieu et place du tout-Thunderbolt des générations actuelles. Les dernières rumeurs évoquent la présence de deux variantes de la puce M1X, avec les noms de code Jade C-Shop et Jade C-Die. Les deux puces devraient proposer un CPU avec 8 coeurs hautes performances et 2 coeurs plus orientés économie. La vraie différence entre ces puces sera au niveau du décompte des coeurs GPU (16 ou 32 coeurs).

Les puces M1 actuelles n'ont “que” 8 coeurs GPU. Et elles peuvent rendre sans broncher des vidéos jusqu'à 8K en temps réel avec des logiciels professionnels comme Final Cut Pro X ou Adobe Premiere. On s'attend donc à prendre une vraie claque au niveau des performances, d'autant que la nouvelle puce pourra prendre en charge jusqu'à 64 Go de mémoire RAM unifiée contre seulement 16 Go pour la puce M1.