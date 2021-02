Apple MacBook Pro : enfin le retour du port HDMI et du lecteur de carte SD en 2021 ?

L’analyste taïwanais Ming Chi Kuo affirme dans une nouvelle note financière qu’Apple réintroduira deux ports disparus des MacBook Pro. Il s’agit du port HDMI et du port SD. Les MacBook Pro annoncés au second semestre 2021 seront les premiers à bénéficier de ce changement.

Si vous achetez aujourd’hui un MacBook Pro, que ce soit le modèle 13 pouces avec processeur Apple M1 sorti fin 2020 ou le modèle 16 pouces avec processeur Intel Core sorti début 2020, vous ne bénéficiez que de ports USB type-C compatible Thunderbolt. À l’occasion de notre test complet du MacBook Air M1, nous avons regretté le faible nombre de ports USB type-C (il n’y en a que deux), mais également la monotonie de cette proposition.

Plusieurs raisons ont poussé Apple à faire ce choix. D’abord, un port USB type-C est plus fin que quasiment toutes les autres connectiques existantes. Puis, ce port est très adaptable : il permet de charger ou de connecter un disque dur, un écran externe ou un câble réseau. Ensuite, Apple est un fervent défenseur du Thunderbolt. Enfin, Apple commercialise les adaptateurs USB type-C vers d’autres standards. Il n’y a pas de petit profit !

Port HDMI et port SD enfin de retour dans les MacBook Pro

Cette situation devrait changer en 2021. En effet, dans une note financière, le célèbre analyste financier Ming Chi Kuo annonce le retour de deux connectiques dans la gamme MacBook Pro : le port HDMI, pour brancher nativement des écrans, et le port SD, pour récupérer plus facilement les photos ou les vidéos contenus dans un APN. Ce sont deux ajouts qui ciblent les professionnels, notamment ceux qui travaillent sur des contenus visuels, comme les photographes et les vidéastes.

Ce n’est pas la première fois que Ming Chi Kuo annonce un peu plus de variété dans les connectiques du MacBook Pro. Il y a un mois, nous rapportions dans nos colonnes un rapport dans lequel il explique que certains MacBook Pro de 2021 ne seront pas équipés que de port USB type-C. Il y annonçait également le retour des chargeurs MagSafe et la disparition de la Touch Bar.

Source : MacRumors