Apple vend enfin les pièces détachées pour réparer soi-même son iPhone

Apple va permettre à ses clients de réparer eux-mêmes leur iPhone. La firme va ainsi vendre pièces détachées et outillages adéquats. Tous les documents d’aide à la réparation seront également mis à disposition. Les iPhone 12 et 13 seront les premiers concernés. Les Mac équipés de processeurs M1 suivront ensuite. Le service sera lancé aux États-Unis début 2022 et étendus partout dans le monde ensuite.

La politique d’Apple en termes de réparation des iPhone et des Mac est très stricte. Si vous souhaitez conserver votre garantie, vous devez passer par un Genius Bar ou un réparateur agréé. Sinon, vous risquez non seulement de faire sauter la garantie, mais également de bloquer l’appareil. C’était notamment le cas des écrans : seul un réparateur agréé était autorisé à changer un écran sans bloquer Face ID. Mais tout récemment, Apple a enfin accepté de laisser aux réparateurs tiers la possibilité de changer une dalle.

Seulement, accéder à un espace de réparation agréé ou un Genius Bar n’est pas forcément facile. D’abord, les prix sont assez élevés. Ensuite, la demande est forte, parce que nombreux sont les utilisateurs à avoir investi dans un appareil électronique depuis le début de la crise sanitaire. Cela réduit la disponibilité. Enfin, parce qu’il y a une forte demande, les délais de réparation sont plus longs. Et les utilisateurs n’ont pas forcément le temps d’attendre.

Apple vendra des pièces détachées pour que chaque client répare lui-même son iPhone

Face à cela, Apple a décidé de lancer une nouvelle offre : Self Service Repair. Par le biais de cette initiative, Apple souhaite apporter à tous les consommateurs la capacité de réparation de leurs produits. Cela veut dire que la firme de Cupertino va commencer à vendre des pièces détachées de certains de ses produits, les outils nécessaires pour réaliser l’opération et mettre à disposition des documents pour aider les usagers à réparer leur mobile ou leur ordinateur.

Une nouvelle boutique ouvrira donc. Elle recensera dès le départ plus de 200 pièces détachées et outils pour réaliser une réparation. Ces pièces détachées couvriront trois domaines dans un premier temps : la batterie, l’écran et l’appareil photo. Deux gammes de produits seront visées : les iPhone 12 et les iPhone 13. Soit huit smartphones au total.

Lancement en 2022, d'abord sur l'iPhone 12 et 13 et aux Etats-Unis, puis en Europe

La firme annonce d’ores et déjà que l’initiative sera bientôt étendue à tous les Mac équipés d’une puce Apple M1 (Macbook Pro, Macbook Air, Mac Mini et iMac). Ce service sera lancé début 2022. Dans un premier temps, seuls les États-Unis seront concernés. Mais, Apple confirme que le service sera étendu partout dans le monde tout au long de l’année prochaine.

C’est évidemment un grand pas pour la firme qui refusait jusqu’à présent de laisser les utilisateurs réparer leurs smartphones, leurs tablettes ou leurs ordinateurs en dehors des sentiers battus. Demain, tout un chacun pourra devenir réparateur Apple. A condition, bien évidemment, d’acheter des pièces d’origine. L’idée sous-jacente étant parallèlement de réduire au maximum le marché des pièces détachées adaptables qui échappe totalement au contrôle de la firme… et qui réduit son chiffre d’affaires.

Est-ce en revanche un grand pas pour les utilisateurs d'iPhone ? Pas sûr. En effet, la réparation d'un iPhone 12 ou d'un iPhone 13 reste une opération assez compliquée. Nous en voulons pour preuve la note de réparabilité donnée à l'iPhone 13 par le site iFixit, spécialiste de la réparation de produits électroniques. Cette note est de 5/10, soit 1 point de moins que les iPhone 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Vous pouvez retrouver ci-dessous une vidéo du site où une paire d'iPhone 13 Pro sont démontés.