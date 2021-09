Galaxy Tab S8 Ultra : la tablette Android ultime utilise un énorme écran de 14,6 pouces

Contrairement aux années précédentes, Samsung devrait dévoiler trois nouvelles tablettes de la série Galaxy Tab S8 au début de l’année prochaine. La plus onéreuse, nommée Ultra, s’annonce comme étant la tablette Android ultime.

Le lendemain de l’annonce de la Xiaomi Pad 5 en Europe, c’est au tour de la Galaxy Tab S8 Ultra de faire parler d’elle. Le leaker Ice Universe a partagé de nouvelles informations au sujet de la tablette, et on sait désormais qu’elle pourrait faire partie des plus grandes jamais commercialisées.

En effet, Ice Universe corrobore les informations des fuites précédentes en déclarant que l’écran de la tablette Galaxy Tab S8 Ultra mesurera bien 14,6 pouces, contre 12,4 pouces pour la Galaxy Tab S7+ de l’année dernière. Comme sur les générations précédentes, nous aurons affaire à un écran OLED, qui pourrait peut-être utiliser la technologie LTPO du Galaxy S21 Ultra. Celle-ci permettrait notamment de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement de la tablette entre 10 Hz et 120 Hz suivant le contenu affiché.

La Galaxy Tab S8 Ultra devrait être très autonome

Qui dit grand écran dit généralement batterie de grande capacité. D’après Ice Universe, la tablette sera équipée d’une batterie massive de 11 500 mAh, soit 1410 mAh de plus que la batterie de la Galaxy Tab S7+. Elle devrait permettre à la tablette géante de profiter de plus d’un jour d’autonomie.

D’après les fuites précédentes, la Galaxy Tab S8 Ultra pourrait utiliser un processeur Snapdragon 898, contrairement aux Galaxy S22 qui utiliseront eux un Exynos 2200. On sait également que comme les générations précédentes, la tablette devrait utiliser au moins quatre haut-parleurs stéréo, mais pourrait porter le nombre à huit comme sur la Xiaomi Pad 5 Pro chinoise.

Enfin, la tablette sera sans surprise compatible avec les stylets S Pen de l’entreprise, et utilisera probablement deux caméras à l’arrière. Ice Universe pense que la Galaxy Tab S8 Ultra sera équipée de deux caméras frontales, un capteur grand-angle et un capteur ultra-grand angle. Ceux-ci seraient logés dans une petite encoche, mais il faudra probablement attendre encore de nombreux mois avant d’en savoir plus à ce sujet. Pour rappel, Samsung ne devrait pas dévoiler ses nouvelles tablettes d’ici la fin de l’année, celles-ci arriveraient au début de l’année 2022.

Source : Ice Universe