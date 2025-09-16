Apple déploie tvOS 26 et sa nouvelle interface, voici comment l’installer

Une semaine après la keynote de présentation des iPhone 17 et Air, Apple déploie les mises à jour majeures de ses systèmes d’exploitation. Si iOS est le plus attendu, les autres OS de la firme de Cupertino ne sont pas en reste. C’est notamment le cas de tvOS que tous les propriétaires d’Apple TV peuvent télécharger et installer sur leurs boitiers. Voici les principaux changements et la marche à suivre.

Il y a une semaine, nous suivions pour vous la keynote d’Apple durant laquelle huit produits ont été annoncés. L’iPhone 17, dépourvu de déclinaison « Plus ». Les iPhone 17 Pro et Pro Max. L’iPhone Air, le plus fin des smartphones de la firme américaine. Les Apple Watch 11 et SE 3. L’Apple Watch Ultra 3, très attendue par les sportifs de l’extrême. Et les AirPods Pro 3, qui remplacent les vieillissants AirPods Pro 2 de 2022.

Les fidèles d’Apple savent que la keynote de rentrée n’est pas uniquement l’occasion de découvrir de nouveaux produits. C’est aussi le signe que la nouvelle version des systèmes d’exploitation d’Apple va arriver dans la semaine qui suit. Et cela se vérifie, puisque la marque a démarré le déploiement d’iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, visionOS 26 et tvOS 26.

tvOS 26 apporte une interface plus aérée à l'Apple TV

Si tvOS ne fait pas l’objet de beaucoup d’attention, cette nouvelle mouture améliore pourtant l’expérience télévisuelle des Apple TV. Et ce même pour les propriétaires d’une Apple TV HD, qui continue de bénéficier des mises à jour alors qu’elle soufflera sa dixième bougie en octobre 2025. Cependant, toutes les améliorations ne concernent pas tous les boitiers compatibles avec tvOS. Entrons dans le détail.

La nouveauté qui concerne tous les modèles d’Apple est l’adoption de l’interface Liquid Design qu’Apple a présenté avec iOS 26. Certains menus sont désormais transparents, afin de mettre en valeur les contenus multimédias (jeux, films, séries, musique). Cela concerne la « barre des tâches » (avec Apple TV, Apple Music, iTunes, Apple Arcade et Photos) et le menu de réglage qui permet, entre autres d’éteindre le boitier. Dans le même esprit, Apple a changé l’interface de l’application Apple TV : celle-ci met davantage en exergue les jaquettes de films et de séries. Le menu latéral de l’application adopte aussi Liquid Design.

Pour les propriétaires de la dernière évolution du boitier multimédia, sorti en 2022, Apple transforme également le salon en karaoké. En utilisant un iPhone (avec iOS 26) comme un micro, il est possible de chanter les paroles d’une chanson. Et pour les afficher, il suffit d’aller sur Apple Music. Et si vous avez des amis avec des iPhone, ils peuvent se joindre à la fête en chantant ou en envoyant des emojis à l’écran. D’autres changements mineurs ont également été ajoutés à FaceTime et à la gestion des comptes utilisateurs.

Comment installer tvOS 26 sur votre Apple TV ?

Passons aux informations pratiques. tvOS est compatible avec tous les boitiers Apple TV sortis depuis 2015. Cela comprend l’Apple TV HD et les trois générations d’Apple TV 4K (2017, 2021 et 2022). L’installation prend moins d’une demi-heure et l’Apple TV va redémarrer au moins une fois avant d’afficher le nouveau menu. Logiquement, le téléchargement et l’installation sont automatiques (par défaut). Mais si vous êtes pressé, voici la marche à suivre pour forcer l’installation :

Dans l’interface générale de tvOS, cliquez sur l’application Réglages

Choisissez « système », puis « mises à jour logicielles »

Choisissez « mettre à jour les logiciels »

l’Apple TV va chercher la présence d’une nouvelle version de tvOS.