iPhone Air : voici le smartphone le plus fin de l’histoire d’Apple, sans faire l’impasse sur la photo et l’autonomie !

On pensait qu'il se nommerait iPhone 17 Air. Il se passera finalement du nombre, mais pas de toutes les promesses faites ces derniers mois au fil des fuites. Apple a finalement officialisé ce soir un tout nouveau type d'iPhone, en mettant en avant une promesse simple : il s'agit du smartphone le plus de l'histoire de la marque.

C'est désormais officiel : la grande famille des iPhone accueille un nouveau venu. Sujet de (très) nombreuses fuites ces derniers mois, l'iPhone Air a bien eu droit à son segment durant la dernière keynote d'Apple. C'est d'ailleurs là la première surprise qu'il nous a réservé : alors que l'on pensait naturellement qu'il s'appellerait iPhone 17 Air, il se contentera finalement de son appellation pour le moment. Une manière comme une autre pour Apple de marquer l'arrivée d'une nouvelle gamme.

Justement, que nous propose cette dernière ? Censée remplacer la mal-aimée gamme Plus, son premier argument de vente est beaucoup plus facilement remarquable. L'iPhone Air est fin, très fin. Tellement fin à vrai dire, qu'il s'agit de l'iPhone le plus mince jamais construit par la firme de Cupertino. Ce choix de design amène forcément quelques avantages notables, comme son poids très léger, mais soulève forcément quelques questions sur ce qui se trouve sous le capot.

L'iPhone Air se dévoile, les craintes étaient-elles justifiées ?

Forcément, l'inquiétude se situe au niveau de la batterie. Qui dit smartphone très fin dit forcément moins de place allouée à cette dernière, et donc, une autonomie bien plus limitée. Par ailleurs, plusieurs fuites sont allées dans ce sens dernièrement, laissant ainsi présager le pire. Des fuites qui ne sont visiblement pas passées inaperçues chez Apple, qui s'est empressé de rappeler à la moindre occasion que le moindre détail du design de l'iPhone Air a été pensé pour maximiser l'espace pour la batterie.

Crevons de suite l'abcès : le nouveau smartphone embarquera une batterie de 3036 mAh, soit légèrement plus que ce qu'avait prédit les leakers… sans pour autant constituer un miracle. Apple l'assure : l'iPhone Air pourra tenir toute une journée sans problème. Pour cela, il sera aidé de “l'adaptative power mode”, une fonctionnalité qui ajustera l'utilisation de la batterie en fonction de l'énergie restante. Il ne reste plus qu'à l'avoir entre les mains pour en avoir le cœur net.

Autre nouveauté notable : son ilôt central à l'arrière, qui vient accueillir un unique capteur photo. Du moins en apparence, puisque ce dernier contient en réalité deux capteurs : un principal “Fusion” de 48 MP, couplé à un telephoto de 12 MP. Pour la partie software, le constructeur a également mis le paquet pour les créateurs de contenus, clairement la cible de ce modèle. On retrouvera ainsi un système de Dual Capture, qui permet de filmer en simultané avec les capteurs avant et arrière à la BeReal, ainsi qu'une surcouche IA qui viendra retoucher vos clichés automatiquement.

L'écran quant à lui propose une définition de 2868 x 1320 pixels, une diagonale de 6,6 pouces et se dote de la technologie OLED, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a également droit au Ceramic Shield apparu sur l'iPhone 12, faisant de lui – selon les dire d'Apple – l'un des iPhone les plus résistants de l'histoire.

Enfin, la cerise sur le gâteau est sans nul doute la toute nouvelle puce qui viendra propulser tout ça. On pensait naturellement à l'A19, ce sera finalement l'inédite A19 Pro, “la plus puissante puce jamais fabriquée pour un smartphone” d'après Apple. Celle-ci fera la part au machine learning, tandis que la puce N1 viendra booster les performances en matière de connectivité.

Voici la fiche technique complète de l'iPhone Air :

iPhone 17 Air Écran 6,6 " LTPO OLED Super Retina

2868 x 1320 pixels

120 Hz

Ceramic Shield SoC Apple A19 Pro Mémoire interne 128/256/512 Go RAM 8 Go OS iOS 26 microSD Non Appareil photo 48 mégapixels (ƒ/1.6) Appareil photo selfie 12 mégapixels (f/1.9) Sécurité Face ID Batterie 3036 mAh Recharge rapide Non Port recharge USB Type-C 2.0

Le smartphone est disponible dès maintenant sur l'Apple Store en 4 coloris (Bleu Ciel, Or clair, Blanc nuage et Noir sidéral) et, petite fantaisie, uniquement en eSim (toujours pour laisser de la place à la batterie). Voici les prix de l'iPhone Air :