Apple TV débarque enfin sur Android, il était temps !

Apple brise l’une de ses plus grandes barrières avec Android. Les utilisateurs de smartphones et tablettes Android peuvent désormais profiter de l’application Apple TV. Séries, films Apple Original et matchs de la MLS sont au rendez-vous.

Jusqu’à présent, regarder Apple TV+ sur Android relevait du parcours du combattant. Entre visionnage via navigateur web ou add-ons sur Amazon Prime, les utilisateurs n’avaient aucune application dédiée. Pourtant, Apple n’en était pas à son coup d’essai sur cet OS, puisque son service Apple Music y est disponible depuis presque dix ans. Malgré tout, la marque à la pomme a longtemps fait patienter les utilisateurs de ces smartphones et en maintenant une frontière bien visible entre les deux écosystèmes.

C’est désormais terminé. Apple lance enfin son application Apple TV pour Android, disponible sur le Google Play Store. Les utilisateurs de téléphones, tablettes et appareils pliables peuvent accéder directement à Apple TV+ et au MLS Season Pass. Avec cette ouverture, la société franchit une étape importante en rendant son service plus accessible, bien au-delà des appareils estampillés de la pomme.

Apple TV arrive sur Android avec toutes ses fonctionnalités

Avec cette nouvelle application, les utilisateurs Android retrouvent toutes les fonctionnalités phares : « Continuer à regarder » pour reprendre un programme sur plusieurs appareils, une « Liste de suivi » pour enregistrer leurs envies, et même la lecture hors ligne grâce au téléchargement. L’abonnement à Apple TV+ se fait via Google Play, avec sept jours d’essai gratuit. L’application est compatible à partir d’Android 10, couvrant ainsi une large gamme de téléphones et tablettes.

Du côté des contenus, les grands succès d’Apple TV+ sont au rendez-vous : Ted Lasso, The Morning Show, Severance, ou encore Killers of the Flower Moon. Films, séries, documentaires… la plateforme met en avant plus de 500 créations originales, dont certaines multi-récompensées aux Emmy et aux Oscars.

En plus des séries et films, l’app donne accès au MLS Season Pass, juste à temps pour la saison 2025 de la Major League Soccer. Tous les matchs sont diffusés au même endroit, avec analyses, commentaires et contenus exclusifs. Cette arrivée sur Android coïncide avec le lancement de Sunday Night Soccer, une nouveauté Apple TV+ qui diffusera chaque semaine les plus grands chocs de la MLS. Les amateurs de sport y retrouveront aussi Friday Night Baseball, avec deux matchs hebdomadaires de la MLB.