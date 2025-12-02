Apple arrête le support technique pour cinq produits, dont un iPhone

Cinq nouveaux produits d’Apple intègrent la liste des produits « obsolètes », c’est-à-dire les produits dont le support technique n’est plus assuré et dont les pièces détachées ne sont plus disponibles auprès des réparateurs agréés. Parmi ces cinq élus, nous retrouvons un iPhone, un iPad, deux Apple Watch et un accessoire audio.

Chaque année, Apple intègre de nouveaux produits dans sa liste des obsolètes. Ce sont les références de son catalogue qui sont arrivées à la fin de leur carrière. Une carrière longue de sept ans durant laquelle ces produits passent plusieurs étapes. Le début de la commercialisation. L’arrêt de la production. La période de mise à jour logicielle, à la fin de laquelle le produit devient « vintage ». Et enfin la période de maintenance technique.

Cette semaine, cinq produits ont intégré la liste des produits « obsolètes ». Cela veut dire que, dès à présent, vous ne pourrez plus les faire réparer chez Apple ou chez un réparateur agréé, puisque les pièces détachées ne sont officiellement plus accessibles. Parmi ces cinq produits, vous retrouvez un iPhone, deux Apple Watch, un iPad et un accessoire audio de la marque Beats Audio.

Cinq produits Apple sont désormais obsolètes dont le premier iPhone SE

Le premier produit est l’iPhone SE, premier du nom. Il est sorti en 2016. Il y a donc bientôt 10 ans. Il s’agissait de la seconde tentative d’Apple, après l’iPhone 5C, de créer un smartphone « moins cher » que l’iPhone standard. Il a connu plusieurs successeurs : l’iPhone XR, l’iPhone SE (2020), l’iPhone SE 5G et le tout récent iPhone 16e. Le second produit est l’iPad Pro 12,9 pouces de seconde génération, sorti en 2017. L’iPad Pro 10,5 pouces, sorti en même temps, est toujours dans la liste « vintage ». Les troisième et quatrième produits sont les modèles Nike et Hermès de l’Apple Watch Series 4. Les versions standard ne sont pas concernées. Le dernier produit est l’enceinte Beats Pill 2.0, sortie fin 2013. Elle a eu deux remplaçantes, dont la dernière en 2024.

Que faire si vous avez encore un de ses produits ? Vous pouvez les utiliser comme vous le faites aujourd’hui. Ils ne vont pas s’arrêter de fonctionner du jour au lendemain. En revanche, au fur et à mesure, de plus en plus d’applications ne fonctionneront plus, puisqu’elles demanderont une version plus actuelle du système d’exploitation. Si une faille critique de sécurité est à l’avenir décelée par Apple, il est possible qu’une mise à jour soit déployée. Ce fut le cas en 2023, quand Apple a publié un patch pour ses anciens produits tournant sous iOS 12.