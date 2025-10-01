Votre iPhone et votre Apple Watch sont-ils vintage ? Voici les deux produits qui rejoignent la fameuse liste Apple

La famille des appareils Apple qualifiés de vintage par la marque s’agrandit. Derrière cette appellation à la mode se cache en réalité une classification officielle avec des conséquences concrètes sur la prise en charge de la réparation des produits qui s’ajoutent à cette liste. Un iPhone emblématique et une Apple Watch viennent de la rejoindre.

Le vintage est à la mode. Il suffit de voir le succès des friperies, des plateformes de vente d’objets de seconde main ou encore la stratégie adoptée par les marques qui misent sur la nostalgie des utilisateurs comme un puissant levier marketing. Apple s’est, par exemple, inspirée de la mascotte iconique de Macintosh pour le cadran exclusif de sa dernière Apple Watch Hermès.

Si « vintage » est un compliment quand il s’agit de vendre un nouveau produit, cette appellation n’est pas toujours positive quand elle est prononcée par Apple. L’entreprise a une liste d’appareils considérés comme vintage et cette classification officielle n’est pas sans conséquence sur la possibilité de réparer les produits qui en font partie. C’est désormais le cas d’un iPhone emblématique et d’une Apple Watch, qui rallongent encore cette liste.

Cet iPhone emblématique et cette Apple Watch sont désormais vintage

La firme de Cupertino estime qu’un produit devient vintage quand elle a arrêté de le distribuer à la vente depuis au moins cinq ans – la catégorie d’après étant celle des objets considérés comme obsolètes. Cette classification implique pour les appareils concernés qu’Apple et ses centres de services agréés peuvent encore proposer des réparations, mais uniquement si les pièces de rechange sont encore disponibles. Tous les produits d’Apple rejoindront fatalement cette liste.

C’est désormais le cas de l’iPhone 11 Pro Max (le premier iPhone Pro Max !) et de l’Apple Watch Series 3. Nos confrères de MacRumors précisent que l’iPhone 11 Pro Max reste malgré tout compatible avec iOS 26 et que l’iPhone 11 Pro quant à lui n’est pas encore considéré comme vintage.

Quant à l’Apple Watch Series 3, elle peut se féliciter de sa longévité : Apple classe comme vintage les produits dont il a interrompu la « commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ». En effet, l’appareil a été lancé en 2017 et a été présenté comme une option abordable jusqu’en 2022. Surtout, l’Apple Watch Series 4 a été considérée comme vintage avant elle.