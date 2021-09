Apple annoncerait les AirPods 3 lors de la keynote des iPhone 13

Apple aurait l'intention d'annoncer les nouveaux AirPods 3 lors de la keynote dédiée aux iPhone 13. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, le prix de cette nouvelle génération d'écouteurs pourrait avoir été revu à la hausse. Malgré tout, la gamme devrait donner un coup de fouet aux ventes d'AirPods.

Les AirPods 3 sont attendus de pieds fermes depuis plusieurs mois. Après une seconde génération très proche de la version originale, Apple est attendu au tournant. Le géant de Cupertino doit absolument transformer l'essai en ajoutant de nouvelles fonctionnalités très attendues par les usagers, comme la réduction de bruit des AirPods Pro.

Les fuites et les rumeurs ont déjà prophétisé à plusieurs reprises l'arrivée des AirPods 3 cette année. Dans un premier temps, les écouteurs étaient attendus en avril. Ensuite, un faisceau de fuites a annoncé la présentation des nouveaux AirPods en mai. Finalement, Apple aurait décidé d'attendre la keynote de septembre 2021.

Un prix plus élevé que les AirPods 2 ?

C'est également l'avis de Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé dans les plans d'Apple. Dans une nouvelle note dédiée aux investisseurs, l'expert assure que de nouveaux AirPods feront leur entrée lors de la conférence consacrée aux iPhone 13 et à l'Apple Watch Series 7. Les AirPods pourraient faire office de “one more thing”.

D'après lui, Apple continuera de vendre les AirPods 2 après la commercialisation des AirPods 3. Cette décision pourrait signifier que la marque a décidé de lancer les AirPods 3 à un prix plus élevé que les précédents écouteurs. Pour rappel, les AirPods 2 sont vendus au prix de 229 euros avec un boitier de recharge sans fil. L'analyste estime qu'Apple pourrait aussi choisir de baisser le tarif des AirPods 2 et de vendre les AirPods 3 autour des 229 euros.

Si les informations de Ming-Chi Kuo se confirment, nous en saurons plus dès le mardi 14 septembre 2021 à 19h, heure de Paris. D'après les photos volées apparues sur la toile, Apple a finalement revu le design des AirPods avec une tige bien plus courte et discrète inspirée des AirPods Pro. Les écouteurs opteraient à nouveau pour un design ouvert. De plus, Apple aurait réduit la taille de la boite de recharge sans fil. On vous en dit plus dès que possible.

