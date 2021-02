Des photos volées des AirPods 3 montrent des écouteurs ouverts et une boîte plus petite

Les AirPods 3 apparaissent dans une première photo voilée, accompagnée de quelques infos sur la prochaine génération d'écouteurs True Wireless Apple. Le design reste ouvert, mais les lignes rappelles celles des AirPods Pro. Il seraient également privés de réduction de bruit – et écoperaient d'une boîte plus petite.

Le blog 52Audio (en mandarin) reprend des images de ce qui est présenté comme la prochaine génération d'AirPods classiques. Si cela ce confirme, Apple va prochainement rafraichir le design du modèle le moins cher ce qui devrait lui donner des airs d'AirPods Pro. La forme des écouteurs est en effet plus ergonomique, avec une tige plus courte et légèrement plus courbe. Les grilles des écouteurs évoquent également celles que l'on peut voir sur les AirPods Pro. En fait la plus grosse différence qui saute aux yeux, c'est l'absence d'embout intra-auriculaire. Ce qui suggère qu'on reste sur un design “ouvert” sans réelle isolation passive, comme les AirPods actuels.

On devine même sur la tige la même surface sensible que l'on peut pincer sur les AirPods Pro pour accéder à des commandes (sur les AirPods Pro un appui long active/désactive la réduction de bruit, un appui court met en pause la musique, etc..,). On remarque également que la boîte de ces nouveaux AirPods est nettement plus petite – avec un format qui ressemble davantage à l'encombrement réduit de la boîte des AirPods 1 et 2. Ces AirPods 3 ressemblent beaucoup à des sortes d'AirPods Pro moins premium, sans quelques unes de leurs fonctionnalités-phare. Néanmoins à en croire 52 Audio, l'écart entre les deux modèles ne serait pas si important qu'on pourrait croire.

En effet, depuis quelques semaines on s'attend à ce que Apple ne propose pas la réduction active du bruit ou le son spatialisé sur les AirPods standard. Mais selon les infos de 52 Audio, Apple utilise exactement le même matériel dans les futurs AirPods 3 et les AirPods Pro. Dès lors il est tout à fait possible que les AirPods 3 soient simplement des AirPods Pro avec un design ouvert. Cela ne serait pas une première d'ailleurs : les Freebuds de Huawei proposent depuis longtemps du vrai True Wireless dans un design ouvert et avec une réduction de bruit active étonnamment convaincante selon nos tests.

